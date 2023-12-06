Держдеп про допомогу Україні: Ми є на дні бочки, але Конгрес підтримає фінансування
У Державному департаменті США впевнені, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги Україні, коли його буде винесено на розгляд до зали. Про це на брифінгу сказав речник Держдепу Метью Міллер.
За його словами, Білий дім дав чітко зрозуміти, що Конгресу варто скоріше профінансувати подальшу підтримку Києву.
"Ми є на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки", – сказав Міллер.
Він зазначив, що на Україну чекає важка зима з атаками Росії на критичну інфраструктуру.
"Я не думаю, що є якісь питання щодо підтримки України з боку виконавчої влади. Ми не думаємо, що є якісь питання від законодавчої влади. Якщо ви винесете фінансування перед обома палатами Конгресу, ми впевнені, що воно буде ухвалене", – Заявив дипломат.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
- За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримує 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.
- У Конгресі США провалилися переговори щодо кордону. Це може загрожувати допомозі України — NBC News.
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