Держдеп про допомогу Україні: Ми є на дні бочки, але Конгрес підтримає фінансування

Міллер заявив, що США "перебувають на дні бочки", коли йдеться про здатність надавати військову допомогу Україні

Метью Міллер (Фото: скріншот з відео)

У Державному департаменті США впевнені, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги Україні, коли його буде винесено на розгляд до зали. Про це на брифінгу сказав речник Держдепу Метью Міллер.

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За його словами, Білий дім дав чітко зрозуміти, що Конгресу варто скоріше профінансувати подальшу підтримку Києву.

"Ми є на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки", – сказав Міллер.

Він зазначив, що на Україну чекає важка зима з атаками Росії на критичну інфраструктуру.

"Я не думаю, що є якісь питання щодо підтримки України з боку виконавчої влади. Ми не думаємо, що є якісь питання від законодавчої влади. Якщо ви винесете фінансування перед обома палатами Конгресу, ми впевнені, що воно буде ухвалене", – Заявив дипломат.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримує 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.

У Конгресі США провалилися переговори щодо кордону. Це може загрожувати допомозі України — NBC News.

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