Госдеп о помощи Украине: Мы находимся на дне бочки, но Конгресс поддержит финансирование

Миллер заявил, что США "находятся на дне бочки", когда речь заходит о способности оказывать военную помощь Украине

Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США уверены, что Конгресс одобрит новый пакет помощи Украине, когда он будет вынесен на рассмотрение в зал. Об этом на брифинге сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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По его словам, Белый дом дал четко понять, что Конгрессу стоит скорее профинансировать дальнейшую поддержку Киеву.

"Мы находимся на дне бочки, когда речь заходит о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности", — сказал Миллер.

Он отметил, что Украину ждет трудная зима с атаками Росси на критическую инфраструктуру.

"Я не думаю, что есть какие-либо вопросы по поводу поддержки Украины со стороны исполнительной власти. Мы не думаем, что есть какие-либо вопросы от законодательной власти. Если вы вынесете финансирование перед обеими палатами Конгресса, мы уверены, что оно будет принято", — заявил дипломат.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.

В Конгрессе США провалились переговоры по границе. Это чревато помощью Украины — NBC News.

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