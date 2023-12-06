Госдеп о помощи Украине: Мы находимся на дне бочки, но Конгресс поддержит финансирование
В Государственном департаменте США уверены, что Конгресс одобрит новый пакет помощи Украине, когда он будет вынесен на рассмотрение в зал. Об этом на брифинге сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер.
По его словам, Белый дом дал четко понять, что Конгрессу стоит скорее профинансировать дальнейшую поддержку Киеву.
"Мы находимся на дне бочки, когда речь заходит о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности", — сказал Миллер.
Он отметил, что Украину ждет трудная зима с атаками Росси на критическую инфраструктуру.
"Я не думаю, что есть какие-либо вопросы по поводу поддержки Украины со стороны исполнительной власти. Мы не думаем, что есть какие-либо вопросы от законодательной власти. Если вы вынесете финансирование перед обеими палатами Конгресса, мы уверены, что оно будет принято", — заявил дипломат.
- 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
- По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.
- В Конгрессе США провалились переговоры по границе. Это чревато помощью Украины — NBC News.
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