У Конгресі США провалилися переговори щодо кордону. Це загрожує допомозі Україні — NBC News

Переговори в Конгресі США зайшли в глухий кут через розбіжності між демократами та республіканцями

Майк Джонсон (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Демократичні та Республіканська партії провалили переговори щодо безпеки американському кордону, що загрожує схваленню нової допомоги Україні. Про це повідомив канал NBC News із посиланням на помічників законодавців, знайомих із питанням.

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Республіканці обіцяють не голосувати за пакет нової допомоги Україні, якщо демократи не погодяться посилити закони США щодо імміграції.

NBC пише, що двопартійні переговори щодо прикордонної політики 1 грудня зайшли в глухий кут через глибокі розбіжності між законодавцями.

Один із помічників демократів сказав, що його політична сила нібито готова йти на компроміси у питаннях кордону, але республіканці наполягають на "крайній політиці".

Позиції Білого дому також розкритикував спікер Палати представників Майк Джонсон, який звинуватив президента США Джо Байдена в ігноруванні "занепокоєнь" республіканців.

"Є відсутність чіткої стратегії в Україні, шляху до вирішення конфлікту або плану адекватного забезпечення відповідальності за допомогу, яку надають американські платники податків. Тим часом адміністрація постійно ігнорує катастрофу на нашому власному кордоні. Республіканці в Палаті представників вирішили, що будь-який додатковий пакет заходів щодо національної безпеки повинен починатися з нашого власного кордону", – заявив Джонсон.

Раніше директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.

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