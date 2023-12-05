В Конгрессе США провалились переговоры по границе. Это угрожает помощи Украине — NBC News

Переговоры в Конгрессе США зашли в тупик из-за разногласий между демократами и республиканцами

Майк Джонсон (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Демократические и Республиканская партии провалили переговоры по безопасности американской границы, что угрожает одобрению новой помощи Украине. Об этом сообщил канал NBC News со ссылкой на помощников законодателей, знакомых с вопросом.

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Республиканцы обещают не голосовать за пакет новой помощи Украине, если демократы не согласятся ужесточить законы США об иммиграции.

NBC пишет, что двухпартийные переговоры по пограничной политике 1 декабря зашли в тупик из-за глубоких разногласий между законодателями.

Один из помощников демократов сказал, что его политическая сила якобы готова идти на компромиссы в вопросах границы, но республиканцы настаивают на "крайней политике".

Позиции Белого дома также раскритиковал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который обвинил президента США Джо Байдена в игнорировании "озабоченностей" республиканцев.

"Есть отсутствие четкой стратегии в Украине, пути к разрешению конфликта или плана адекватного обеспечения ответственности за помощь, предоставляемую американскими налогоплательщиками. Тем временем администрация постоянно игнорирует катастрофу на нашей собственной границе. Республиканцы в Палате представителей решили, что любой дополнительный пакет мер по национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы", — заявил Джонсон.

Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.

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