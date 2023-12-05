В Конгрессе США провалились переговоры по границе. Это угрожает помощи Украине — NBC News
Демократические и Республиканская партии провалили переговоры по безопасности американской границы, что угрожает одобрению новой помощи Украине. Об этом сообщил канал NBC News со ссылкой на помощников законодателей, знакомых с вопросом.
Республиканцы обещают не голосовать за пакет новой помощи Украине, если демократы не согласятся ужесточить законы США об иммиграции.
NBC пишет, что двухпартийные переговоры по пограничной политике 1 декабря зашли в тупик из-за глубоких разногласий между законодателями.
Один из помощников демократов сказал, что его политическая сила якобы готова идти на компромиссы в вопросах границы, но республиканцы настаивают на "крайней политике".
Позиции Белого дома также раскритиковал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который обвинил президента США Джо Байдена в игнорировании "озабоченностей" республиканцев.
"Есть отсутствие четкой стратегии в Украине, пути к разрешению конфликта или плана адекватного обеспечения ответственности за помощь, предоставляемую американскими налогоплательщиками. Тем временем администрация постоянно игнорирует катастрофу на нашей собственной границе. Республиканцы в Палате представителей решили, что любой дополнительный пакет мер по национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы", — заявил Джонсон.
Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
- По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.
Читайте также: Белый дом: США перестанут поставлять оружие Украине, если закончатся деньги. Это поможет Путину победить