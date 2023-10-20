Президент США Джо Байден у спеціальному зверненні до американського народу попросив Конгрес докласти зусиль, щоб постачання зброї для України не переривались, "аби вона могла припинити жорстокість" російського вторгнення, пояснивши американцям, що це в інтересах їхнього майбутнього.

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Байден наголосив, що сьогодні, 20 жовтня, надішле до Конгресу нагальний бюджетний запит для фінансування потреб американської національної безпеки, "щоб підтримати наших критично важливих партнерів, зокрема Ізраїль та Україну".

За його словами, це – "розумні інвестиції, які принесуть дивіденди для американської безпеки протягом кількох поколінь".

Байден заявив, що підтримка України є життєво важливою для національної безпеки США.

"Ми відправляємо Україні техніку, що лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, надані Конгресом, ми цим коштом поповнюємо наші власні запаси новим устаткуванням, зброєю, яка захищає Америку й виготовлена в Америці", – пояснив американський президент.

Якщо не зупинити терористів, то загрози для США та світу продовжать зростати, сказав Байден.

"Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади й контролю в Україні, він не обмежиться Україною", – додав він.

Зокрема Reuters пише, що запит Байдена на додаткові витрати у Конгресу включатиме $60 млрд для України та $14 млрд для Ізраїлю.

11 жовтня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.

30 вересня обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

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