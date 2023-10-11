Новини | США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $200 млн – повний список
11.10.2023, 19:36
HIMARS (Фото: Вікіпедія)
США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн, в який, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо. Повний список озброєння опублікували на сайті Пентагону.
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"Цей пакет на $200 млн містить додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти агресивній війні Росії", – йдеться у повідомленні.
- авіаційні ракети для ППО АІМ-9М;
- обладнання протидії дронам (c-UAS);
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові ракетні комплекси АТ-4;
- стрілецька зброя та понад 16 млн патронів до неї;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- запасні частини, навчальна амуніція, технічне та інше польове обладнання.
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