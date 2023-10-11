США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн, в який, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо. Повний список озброєння опублікували на сайті Пентагону.

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"Цей пакет на $200 млн містить додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти агресивній війні Росії", – йдеться у повідомленні.

- авіаційні ракети для ППО АІМ-9М;

- обладнання протидії дронам (c-UAS);

- боєприпаси для HIMARS;

- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

- високоточні авіаційні боєприпаси;

- засоби радіоелектронної боротьби;

- протитанкові керовані ракети TOW;

- протитанкові ракетні комплекси АТ-4;

- стрілецька зброя та понад 16 млн патронів до неї;

- підривні боєприпаси для подолання перешкод;

- запасні частини, навчальна амуніція, технічне та інше польове обладнання.

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