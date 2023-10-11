Британія передасть Україні комплекс TERRAHAWK PALADIN: може працювати як ППО – фото

Велика Британія надала Україні новий пакет військової допомоги на понад 100 млн фунтів, повідомили у Міноборони країни. Відомство також повідомило, що Україна отримає неназвану кількість мобільних платформ MSI-DS TERRAHAWK PALADIN. Компанія-виробник MSI Defence Systems Ltd каже, що система

підійде для протиповітряної оборони ближнього радіуса дії, а також проти наземних та морських цілей.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Компанія пише, що озброєння – це автономне рішення, розроблене для підвищеної мобільності та можливості розгортання в умовах ППО ближнього радіуса дії.

"Модульний, з дистанційним керуванням і можливістю повторного розгортання – для захисту від наземних, повітряних та морських загроз на близькій відстані (перевірені можливості системи протидії безпілотним літальним апаратам і протидії швидкими береговим суднам)", – характеризує систему виробник.

Систему контейнерів з датчиками та ефекторами можна розгорнути на землі, зі зміщеним дистанційним керуванням для забезпечення живучості оператора, пише MSI.

Аби повторно розгорнути систему, модуль можна швидко встановити на військову машину підтримки або системи на базі причепа, що мають необхідний простір та вантажопідйомність, зауважує компанія.

"Інтеграція наших перевірених у польових умовах ефекторів, можливостей зондування та виявлення, включно з установкою для зброї MSI-DS TERRAHAWK серії LW та MSI-DS SATOS, забезпечує найкращу у своєму класі точність, смертоносність і живучість", – заявляє виробник.

MSI пише, що це озброєння можна розгорнути як єдину систему для точкової оборони або як частину мережі у межах Системи керування боєм для оборони більшої зони.

Це дозволяє TERRAHAWK PALADIN ефективно виконувати широкий спектр польових завдань, таких як захист цінних цілей, критичної інфраструктури, вразливих точок, а також посилення сил для захисту узбережжя та кордону, заявляє компанія.

Видання Defense Express пише, що на озброєнні комплексу — артилерійська установка калібру 30-мм Mk44 Busmaster II, що може використовувати боєприпаси із програмованим підривом. У разі їх використання дальність знищення повітряної цілі становить до 2 км з 600-800 метрів, заявляють розробники.

3 жовтня видання The Telegraph з посиланням на джерело у Збройних силах Британії заявило, що країна нібито не зможе більше поставляти певне озброєння для допомоги Україні через те, що її власні запаси, які вона могла б передати, вже "закінчились".

4 жовтня у Міноборони країни повідомили, що вичерпання запасів союзників не має заважати допомозі Україні.

Дивіться також: Зеленський: Є хороші домовленості щодо зброї – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.