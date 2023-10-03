The Telegraph пише, що у Британії нібито вичерпалися запаси певної зброї для ЗСУ

Велика Британія нібито не зможе більше поставляти певне озброєння в якості допомоги Україні через те, що її власні запаси, які вона могла б передати, вже "закінчились". Про це пише газета The Daily Telegraph з посиланням на неназваного співрозмовника у командуванні Збройних Сил королівства.

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Представник ЗС Британії сказав: "Ми віддали майже стільки, скільки можемо собі дозволити".

Співрозмовник газети наголосив, що його країна разом з тим продовжить постачати обладнання для забезпечення України.

"Але зараз їм [Україні] потрібні такі речі як засоби протиповітряної оборони й артилерійські боєприпаси, а все це у нас закінчилося", – сказав військовий.

Він розповів, що також "немає перспектив" надати Україні більше британських танків. Співрозмовник видання зазначив, що наразі відбувається модернізація танків Challenger 2 на Challenger 3.

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Публікація The Daily Telegraph від анонімного джерела поширюється на англомовну західну аудиторію і була оприлюднена 2 жовтня 2023 року, після голосування 30 вересня Конгресу США за тимчасовий бюджет, який не передбачає фінансування допомоги Україні до 17 листопада включно. Після цього у західних країнах лунають суперечливі думки щодо подальшої військової допомоги Києву.

Голова МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що підтримка України у США не слабшає, а ухвалена Конгресом резолюція є "інцидентом, а не чимось систематичним".

30 вересня 2023 року у Києві відбувся Форум оборонних індустрій. Під час заходу були присутні представники 38 компаній з 19 країн, серед яких і представники Великої Британії.

Зеленський повідомив, що було підписано понад 20 угод з компаніями-партнерами.

Основними аспектами розвитку українського ВПК будуть виробництва порохів, власних артилерійських снарядів, систем ППО, наземних і морських дронів, а також навчання українського персоналу.

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