Воллес: Ми є свідками початку битви за Крим. Російська армія тріщить

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що зараз можна спостерігати початок битви за тимчасово окупований Крим і Захід має допомогти Україні завершити цю війну. Про це він написав у колонці для The Telegraph.

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Воллес назвав успішним контрнаступ ЗСУ: "Повільно, але впевнено Збройні Сили України проривають російські позиції. Іноді двір за двором, іноді село за селом, Україна має імпульс і рухається вперед".

Він наголосив, що українські сили використовують проти окупантів зокрема британську зброю і показники успіху "набагато перевершують усі очікування".

"Коли надія поєднується з правильним обладнанням, Україну вже не зупинити. Наш борг – підтримувати цю надію та підкріплювати її фінансуванням та обладнанням, доки роботу не буде завершено <…> У нас є шанс допомогти закінчити це. Російська армія тріщить. Україна освоїла нову тактику подолання жахливих мінних полів, а удари Storm Shadow руйнують російські штаби. Ми є свідками початку битви за Крим", – заявив Воллес.

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Він закликав надати Україні підтримку, потрібну для того, щоб довести цю війну до кінця.

"Цю війну можна виграти. Володимир Путін зазнає невдачі <…> Романтизм, егоїзм та помста змусили Путіна вторгнутися в Україну, і це буде його загибеллю. Його армія втратила понад 2500 танків, 6500 бронемашин та майже 300 000 осіб убитими чи пораненими. Жодного командира, який вів основні російські підрозділи в Україну, вже не лишилося на місці", – заявив Воллес.

Він вважає, що Путін зараз "відчайдушно чіпляється за дві останні речі, які можуть його врятувати", – час та розкол міжнародної спільноти.

"Ми повинні допомогти Україні зберегти набраний темп, а для цього буде потрібно більше боєприпасів, ATACMS і Storm Shadows. І найкращий спосіб зберегти єдність міжнародної спільноти – це демонстрація успіху", – заявив ексміністр оборони Британії.

Йдучи з посади міністра оборони Британії, Воллес претендував на пост генсека НАТО, проте його кандидатуру не підтримали США.

За даними Telegraph, причиною нібито стало те, що Лондон почав просувати ідею навчання українських льотчиків на F-16 без схвалення Вашингтона.

31 серпня новим міністром оборони Великої Британії став колишній глава Міністерства енергетичної безпеки Грант Шеппс.

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