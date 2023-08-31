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Новим головою Міноборони Британії став союзник Сунака Шаппс

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 11:23
Новим головою Міноборони Британії став союзник Сунака Шаппс - Фото
Грант Шаппс (Фото: EPA)
доповнено

Новим міністром оборони Великої Британії стане голова Міністерства енергетичної безпеки Грант Шаппс. Про це повідомив канал Sky News із посиланням на власні джерела.

Журналісти пишуть, що британський прем'єр-міністр Ріші Сунак призначить новим міністром оборони міністра енергетичної безпеки Гранта Шаппса.

Шаппса бачили вранці 31 серпня, коли він заходив на Даунінг-стріт, 10.

Sky News називає Шаппса "політичним союзником" Сунака.

ОНОВЛЕНО об 11:46. В офісі Сунака підтвердили призначення Шаппса.

Раніше нинішній голова Міноборони Британії Бен Воллес повідомив про свою відставку.

Він служив у армії, має звання капітана. Член Консервативної партії, з 2010 року – депутат Палати громад. З 2016 до 2019 рік обіймав посаду держміністра безпеки, потім – міністр оборони.

Воллес – послідовний прихильник надання максимальної військової допомоги Україні у ситуації вторгнення з боку Росії. Один із лідерів міжнародної консультативної групи у форматі Рамштайн. Під час його каденції Британія однією з перших передала Україні новітні системи озброєнь – від протитанкових комплексів NLAW на початку вторгнення РФ до ракет високого радіуса дії Storm Shadow.

  • Воллес претендував на пост генсека НАТО, проте його кандидатуру не підтримали США.
  • За даними Telegraph, причиною нібито стало те, що Лондон почав просувати ідею навчання українських льотчиків на F-16 без схвалення Вашингтона.

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Дмитро Гриниченко
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