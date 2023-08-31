Новим головою Міноборони Британії став союзник Сунака Шаппс

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Новим міністром оборони Великої Британії стане голова Міністерства енергетичної безпеки Грант Шаппс. Про це повідомив канал Sky News із посиланням на власні джерела.

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Журналісти пишуть, що британський прем'єр-міністр Ріші Сунак призначить новим міністром оборони міністра енергетичної безпеки Гранта Шаппса.

Шаппса бачили вранці 31 серпня, коли він заходив на Даунінг-стріт, 10.

Sky News називає Шаппса "політичним союзником" Сунака.

ОНОВЛЕНО об 11:46. В офісі Сунака підтвердили призначення Шаппса.

Раніше нинішній голова Міноборони Британії Бен Воллес повідомив про свою відставку.

Він служив у армії, має звання капітана. Член Консервативної партії, з 2010 року – депутат Палати громад. З 2016 до 2019 рік обіймав посаду держміністра безпеки, потім – міністр оборони.

Воллес – послідовний прихильник надання максимальної військової допомоги Україні у ситуації вторгнення з боку Росії. Один із лідерів міжнародної консультативної групи у форматі Рамштайн. Під час його каденції Британія однією з перших передала Україні новітні системи озброєнь – від протитанкових комплексів NLAW на початку вторгнення РФ до ракет високого радіуса дії Storm Shadow.

Воллес претендував на пост генсека НАТО, проте його кандидатуру не підтримали США.

За даними Telegraph, причиною нібито стало те, що Лондон почав просувати ідею навчання українських льотчиків на F-16 без схвалення Вашингтона.

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