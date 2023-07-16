Міністр оборони Британії: У наступні три-чотири роки Путін ще може завдати удару

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Росія ще буде загрозою найближчими роками, і у диктатора РФ Володимира Путіна поки ще є військові ресурси. Про це він сказав в інтерв'ю The Sunday Times.

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На питання про те, що не дає йому спати ночами, Воллес зазначив, що це поєднання загрози з боку Росії, дедалі більш агресивного Китаю і терористичних угрупувань, які досі нікуди не поділися.

"Якщо Путін програє в Україні, він буде глибоко поранений. Він все ще має військово-повітряні сили і флот – і ми бачимо, як його флот робить досить агресивні маневри. Путін ще не закінчив з нами. Він має можливість у найближчі три-чотири роки завдати удару", – вважає Воллес.

Він зазначив, що загроза застосування Путіним ядерної зброї "все ще є у їхній доктрині". Йдеться про застосування тактичної ядерної зброї.

Також Воллес не виключає, що Росія може атакувати підводні комунікації союзників, які забезпечують передачу даних та енергоресурсів.

У цьому ж інтерв'ю Воллес підтвердив, що піде з посади за наступної перестановки в британському уряді, не балотуватиметься на виборах і взагалі піде з політики.

Він також розповів, якими шифрами обмінювався із Резніковим незадовго до початку великої війни. Тоді зброя в їхніх розмовах називалася різними сортами віскі, і в якості жарту пляшку віскі Воллес подарував Шойгу.

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