Воллес розповів, як обговорював з Резніковим постачання "віскі" та подарував Шойгу пляшку

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, які кодові слова вони з українським колегою Олексієм Резніковим використали для найменувань озброєнь до повномасштабного вторгнення, і як він пожартував над російським міністром оборони Сергієм Шойгу. Про це він сказав у коментарі The Sunday Times.

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Як пише видання, незадовго до початку великої війни, до того, як Києвом було встановлено безпечний телефонний зв'язок, Воллесу та Резнікову довелося використовувати шифри для спілкування.

Системи озброєнь, які Британія постачала Україні, у цих розмовах називалася алкогольними напоями.

Воллес, який раніше служив капітаном шотландської гвардії, а потім був членом шотландського парламенту, сказав: "Я просто вибрав віскі. Отже, [протитанкова ракета] Nlaw була Glenfiddich, [протикорабельна ракета] Harpoon була Islay".

Уоллес сказав, що писав Резникову: "у мене є для тебе трохи віскі" або "віскі вже в дорозі".

Резніков у коментарі LIGA.net підтвердив, що вони з Воллесом спілкувалися в такому форматі.

"Чиста правда, як сльоза", – прокоментував міністр.

Воллес також розповів, що перед повномасштабною війною він вирушив до Москви на зустріч із Шойгу, який тоді збрехав йому в обличчя, заявивши, що повномасштабного вторгнення РФ нібито не буде.

"Ми обмінювалися подарунками, і я подарував йому пляшку Glenfiddich. Він не знав, що це означає. Такий жарт був над ним", – сказав британський міністр.

Саме Nlaw, які у розмовах Воллеса та Резнікова називалися "Glenfiddich", допомагали ЗСУ зупиняти російські танки на початку великої війни та стали символом летальної допомоги Лондона Україні.

У цьому ж інтерв'ю Воллес підтвердив, що піде з посади за наступної перестановки в британському уряді, не балотуватиметься на виборах і взагалі піде з політики.

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