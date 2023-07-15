Воллес підтвердив, що залишить посаду міністра оборони Британії і взагалі піде з політики

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що піде з посади за наступної перестановки в британському уряді, не балотуватиметься на виборах і взагалі піде з політики. Про це він сказав у коментарі The Sunday Times.

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Воллес зазначив, що не планує йти у відставку передчасно, проте за наступних перестановок в уряді, які, як очікується, пройдуть у вересні 2023 року, він піде з посади.

"Я прийшов у політику до шотландського парламенту в 1999 році. Це 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля мого ліжка", – сказав Воллес.

Він наголосив, що, як і раніше, підтримує британського прем'єра Ріші Сунака та його уряд, і його звільнення не пов'язане з поточними проблемами в Консервативній партії Британії.

Воллес повідомив Сунаку про свої плани піти у відставку 16 червня.

Відповідаючи на запитання журналістів, чим він планує зайнятися після звільнення, Воллес сказав, що "радий був би попрацювати в барі" і хотів би займатися "тим, що подобається" – наприклад, Формулою-1 або перегонами. Додав, що хотів би "просто робити щось зовсім інше" та не пов'язане з політикою.

Про плани Воллеса піти з посади міністра раніше повідомили британські журналісти, посилаючись на свої джерела.

Воллес претендував на пост генсека НАТО, проте його кандидатуру не підтримали США. За даними Telegraph, причиною нібито стало те, що Лондон почав просувати ідею навчання українських льотчиків на F-16 без схвалення Вашингтона.

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