Воллес підтвердив, що залишить посаду міністра оборони Британії і взагалі піде з політики
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що піде з посади за наступної перестановки в британському уряді, не балотуватиметься на виборах і взагалі піде з політики. Про це він сказав у коментарі The Sunday Times.
Воллес зазначив, що не планує йти у відставку передчасно, проте за наступних перестановок в уряді, які, як очікується, пройдуть у вересні 2023 року, він піде з посади.
"Я прийшов у політику до шотландського парламенту в 1999 році. Це 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля мого ліжка", – сказав Воллес.
Він наголосив, що, як і раніше, підтримує британського прем'єра Ріші Сунака та його уряд, і його звільнення не пов'язане з поточними проблемами в Консервативній партії Британії.
Воллес повідомив Сунаку про свої плани піти у відставку 16 червня.
Відповідаючи на запитання журналістів, чим він планує зайнятися після звільнення, Воллес сказав, що "радий був би попрацювати в барі" і хотів би займатися "тим, що подобається" – наприклад, Формулою-1 або перегонами. Додав, що хотів би "просто робити щось зовсім інше" та не пов'язане з політикою.
Про плани Воллеса піти з посади міністра раніше повідомили британські журналісти, посилаючись на свої джерела.
- Воллес претендував на пост генсека НАТО, проте його кандидатуру не підтримали США. За даними Telegraph, причиною нібито стало те, що Лондон почав просувати ідею навчання українських льотчиків на F-16 без схвалення Вашингтона.
Читайте також: Українці "атакували" Facebook Уоллеса словами подяки
Коментарі