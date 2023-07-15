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Воллес підтвердив, що залишить посаду міністра оборони Британії і взагалі піде з політики

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 22:11
Воллес підтвердив, що залишить посаду міністра оборони Британії і взагалі піде з політики - Фото
Бен Воллес (Фото - ЕРА)

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що піде з посади за наступної перестановки в британському уряді, не балотуватиметься на виборах і взагалі піде з політики. Про це він сказав у коментарі The Sunday Times.

Воллес зазначив, що не планує йти у відставку передчасно, проте за наступних перестановок в уряді, які, як очікується, пройдуть у вересні 2023 року, він піде з посади.

"Я прийшов у політику до шотландського парламенту в 1999 році. Це 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля мого ліжка", – сказав Воллес.

Він наголосив, що, як і раніше, підтримує британського прем'єра Ріші Сунака та його уряд, і його звільнення не пов'язане з поточними проблемами в Консервативній партії Британії.

Воллес повідомив Сунаку про свої плани піти у відставку 16 червня.

Відповідаючи на запитання журналістів, чим він планує зайнятися після звільнення, Воллес сказав, що "радий був би попрацювати в барі" і хотів би займатися "тим, що подобається" – наприклад, Формулою-1 або перегонами. Додав, що хотів би "просто робити щось зовсім інше" та не пов'язане з політикою.

Про плани Воллеса піти з посади міністра раніше повідомили британські журналісти, посилаючись на свої джерела.

  • Воллес претендував на пост генсека НАТО, проте його кандидатуру не підтримали США. За даними Telegraph, причиною нібито стало те, що Лондон почав просувати ідею навчання українських льотчиків на F-16 без схвалення Вашингтона.

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Оксана Житнюк
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