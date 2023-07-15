Уоллес подтвердил, что покинет пост министра обороны Британии и вообще уйдет из политики
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что уйдет с должности при следующей перестановке в британском правительстве, не будет баллотироваться на выборах и вообще уйдет из политики. Об этом он сказал в комментарии The Sunday Times.
Уоллес подчеркнул, что не планирует уходить в отставку преждевременно, однако при следующих перестановках в правительстве, которые, как ожидается, пройдут в сентябре 2023 года, он уйдет с должности.
"Я пришел в политику в шотландский парламент в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати", – сказал Уоллес.
Он подчеркнул, что по-прежнему поддерживает британского премьера Риши Сунака и его правительство, и его уход не связан с текущими проблемами в Консервативной партии Британии.
Уоллес сообщил Сунаку о своих планах уйти в отставку 16 июня.
Отвечая на вопрос журналистов, чем он планирует заняться после ухода с должности, Уоллес сказал, что "рад был бы поработать в баре" и хотел бы заниматься "тем, что нравится" – например, Формулой-1 или скачками. Добавил, что хотел бы "просто делать что-то совершенно другое" и не связанное с политикой.
О планах Уоллеса уйти с должности министра ранее сообщили британские журналисты, ссылаясь на свои источники.
- Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако его кандидатуру не поддержали США. По данным Telegraph, причиной якобы стало то, что Лондон начал продвигать идею обучения украинских летчиков на F-16 без одобрения Вашингтона.
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