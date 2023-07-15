Уоллес подтвердил, что покинет пост министра обороны Британии и вообще уйдет из политики

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что уйдет с должности при следующей перестановке в британском правительстве, не будет баллотироваться на выборах и вообще уйдет из политики. Об этом он сказал в комментарии The Sunday Times.

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Уоллес подчеркнул, что не планирует уходить в отставку преждевременно, однако при следующих перестановках в правительстве, которые, как ожидается, пройдут в сентябре 2023 года, он уйдет с должности.

"Я пришел в политику в шотландский парламент в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати", – сказал Уоллес.

Он подчеркнул, что по-прежнему поддерживает британского премьера Риши Сунака и его правительство, и его уход не связан с текущими проблемами в Консервативной партии Британии.

Уоллес сообщил Сунаку о своих планах уйти в отставку 16 июня.

Отвечая на вопрос журналистов, чем он планирует заняться после ухода с должности, Уоллес сказал, что "рад был бы поработать в баре" и хотел бы заниматься "тем, что нравится" – например, Формулой-1 или скачками. Добавил, что хотел бы "просто делать что-то совершенно другое" и не связанное с политикой.

О планах Уоллеса уйти с должности министра ранее сообщили британские журналисты, ссылаясь на свои источники.

Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако его кандидатуру не поддержали США. По данным Telegraph, причиной якобы стало то, что Лондон начал продвигать идею обучения украинских летчиков на F-16 без одобрения Вашингтона.

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