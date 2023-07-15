Уоллес собирается оставить должность министра обороны Великобритании – Sky news

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес собирается уйти из правительства осенью. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

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Как отмечается, Уоллес занимал пост министра обороны в течение четырех лет – при трех британских премьер-министрах, а теперь рассматривает возможность отставки осенью.

Источник сообщил Sky News, что Уоллес, скорее всего, в августе примет решение, остаться ему или уйти. Если он решит уйти, то также уйдет из парламента.

Считается, что любой шаг Уоллеса будет его собственным решением и не будет иметь ничего общего с перестановками в правительстве, которые запланировал Риши Сунак на осень, или какими-либо проблемами, связанными с Консервативной партией.

Сообщается, что Уоллес пользуется огромной популярностью в Консервативной партии и был ведущим голосом, подталкивающим Великобританию и ее союзников делать все больше для поддержки Украины.

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