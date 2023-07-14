UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Уоллес о скандале с "неблагодарной Украиной": Искажено, я буду продолжать поддерживать ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 15:17
Уоллес о скандале с
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал скандал со своими словами о "неблагодарной Украине", назвав их "некоторым искажением". Об этом он написал в Facebook.

По его словам, комментарии о военной помощи Украине вызвали большой интерес и "некоторые искажения информации". 

"Как человек, который был в авангарде активизации поддержки Украины, я обсуждал проблемы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над достижением общей цели — помочь Украине получить то, что ей нужно, чтобы одержать победу над этим незаконным вторжением", — заявил Уоллес.

Он отметил, что говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Британии. 

Глава ведомства сказал, что его высказывание касалось не правительств, а граждан и депутатов международного сообщества. 

"Мои комментарии пытались отразить то, что важно помнить не о том, чтобы разговаривать с самим собой, а о том, чтобы приложить усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить", — подчеркнул министр.

Уоллес назвал отношения Британии и Украины "партнерскими". 

"Я лично буду продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется, но национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украина и Британия должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу", — резюмировал он. 

Читайте также: Данилов о критике Уоллеса: Не его настоящая позиция, сказал, когда был эмоционален

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобританиявойнавоенная помощьБен Уоллес
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 