Уоллес о скандале с "неблагодарной Украиной": Искажено, я буду продолжать поддерживать ВСУ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал скандал со своими словами о "неблагодарной Украине", назвав их "некоторым искажением". Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, комментарии о военной помощи Украине вызвали большой интерес и "некоторые искажения информации".

"Как человек, который был в авангарде активизации поддержки Украины, я обсуждал проблемы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над достижением общей цели — помочь Украине получить то, что ей нужно, чтобы одержать победу над этим незаконным вторжением", — заявил Уоллес.

Он отметил, что говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Британии.

Глава ведомства сказал, что его высказывание касалось не правительств, а граждан и депутатов международного сообщества.

"Мои комментарии пытались отразить то, что важно помнить не о том, чтобы разговаривать с самим собой, а о том, чтобы приложить усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить", — подчеркнул министр.

Уоллес назвал отношения Британии и Украины "партнерскими".

"Я лично буду продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется, но национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украина и Британия должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу", — резюмировал он.

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