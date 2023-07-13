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Посол Пристайко считает "нездоровым" сарказм Зеленского насчет благодарности Уоллесу

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 17:55
Посол Пристайко считает
Вадим Пристайко (фото - Embassy of Ukraine to the UK, Facebook)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает "нездоровым" сарказм президента Владимира Зеленского в ответ на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что украинцы должны больше благодарить союзников за помощь. Об этом Пристайко сказал в эфире SkyNews.

Вчера на брифинге после саммита НАТО Зеленского попросили прокомментировать слова Уоллеса, и он сказал: "Пусть он напишет мне, как я должен поблагодарить людей, чтобы мы уже полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично. Я просто действительно не понимаю, в чем вопрос".

Пристайко заявил, что не считает здоровым этот сарказм Зеленского.

"Я думаю, он ответил немного с сарказмом. Когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не считаю, что этот сарказм здоровый", – сказал посол.

Он добавил, что Украине не стоит показывать России, что между ней и партнерами могут быть какие-либо разногласия.

  • 12 июля сообщалось, что Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.
  • Зеленский в ответ на это сказал, что украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу. 
Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийВеликобританиябританияпосолБен Уоллесвадим пристайко
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