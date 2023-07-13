Посол Пристайко считает "нездоровым" сарказм Зеленского насчет благодарности Уоллесу

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает "нездоровым" сарказм президента Владимира Зеленского в ответ на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что украинцы должны больше благодарить союзников за помощь. Об этом Пристайко сказал в эфире SkyNews.

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Вчера на брифинге после саммита НАТО Зеленского попросили прокомментировать слова Уоллеса, и он сказал: "Пусть он напишет мне, как я должен поблагодарить людей, чтобы мы уже полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично. Я просто действительно не понимаю, в чем вопрос".

Пристайко заявил, что не считает здоровым этот сарказм Зеленского.

"Я думаю, он ответил немного с сарказмом. Когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не считаю, что этот сарказм здоровый", – сказал посол.

Он добавил, что Украине не стоит показывать России, что между ней и партнерами могут быть какие-либо разногласия.

12 июля сообщалось, что Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

Зеленский в ответ на это сказал, что украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу.

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