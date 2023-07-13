Посол Пристайко вважає "нездоровим" сарказм Зеленського щодо щоранкової подяки Воллесу

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає "нездоровим" сарказм президента Володимира Зеленського у відповідь на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що українці повинні більше дякувати союзникам за допомогу. Про це Пристайко сказав в ефірі SkyNews.

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Учора на брифінгу після саміту НАТО Зеленського попросили прокоментувати слова Воллеса, і він сказав: "Нехай він напише мені, як я повинен подякувати людям, щоб ми вже повністю були вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто. Я просто дійсно не розумію, в чому питання".

Пристайко заявив, що не вважає здоровим цей сарказм Зеленського.

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом. Коли президент Зеленський сказав, що щоранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому... Я не вважаю, що цей сарказм здоровий", – сказав посол.

Він додав, що Україні не варто показувати Росії, що між нею та партнерами можуть бути якісь розбіжності.

12 липня повідомлялося, що Воллес попросив Україну бути більш тактовною з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

Зеленський у відповідь сказав, що українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу.

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