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Посол Пристайко вважає "нездоровим" сарказм Зеленського щодо щоранкової подяки Воллесу

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 17:55
Посол Пристайко вважає
Вадим Пристайко (фото - Embassy of Ukraine to the UK, Facebook)

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає "нездоровим" сарказм президента Володимира Зеленського у відповідь на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що українці повинні більше дякувати союзникам за допомогу. Про це Пристайко сказав в ефірі SkyNews.

Учора на брифінгу після саміту НАТО Зеленського попросили прокоментувати слова Воллеса, і він сказав: "Нехай він напише мені, як я повинен подякувати людям, щоб ми вже повністю були вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто. Я просто дійсно не розумію, в чому питання".

Пристайко заявив, що не вважає здоровим цей сарказм Зеленського.

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом. Коли президент Зеленський сказав, що щоранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому... Я не вважаю, що цей сарказм здоровий", – сказав посол.

Він додав, що Україні не варто показувати Росії, що між нею та партнерами можуть бути якісь розбіжності.

  • 12 липня повідомлялося, що Воллес попросив Україну бути більш тактовною з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.
  • Зеленський у відповідь сказав, що українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу.
Оксана Житнюк
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