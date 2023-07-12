Зеленський відповів Воллесу та попросив Резнікова зателефонувати йому й сказати "дякую"

Президент Володимир Зеленський відповів на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що українці мають більше дякувати союзникам за допомогу. Президент сказав, що українці дуже вдячні, та попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу. Ця тема була піднята під час брифінгу Зеленського у Вільнюсі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Мені здається, що ми завжди були дуже вдячними Великій Британії, завжди вдячними премʼєр-міністру, або правильно сказати – премʼєр-міністрам, і міністру оборони пану Воллесу, тому що дійсно люди в Британії завжди підтримували українців. Ми за це дуже дякуємо. Я просто не знаю, що він має на увазі – як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені, як я маю подякувати людям, щоб ми вже повністю були вдячні. А ще можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто. Я просто дійсно не розумію, в чому питання", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Велика Британія – партнер України, між країнами гарні відносини й Україна дуже вдячна британцям.

"Саме через таку високу підтримку британцями українців, мені здається, тому в нас такі тісні стосунки", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що українська й британська розвідки мають прекрасні відносини, а також міністерства оборони. Він звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова, який був присутній на брифінгу, та запитав його, чи погані у нього відносини з Воллесом, на що Резніков відповів, що "чудові".

"Чудові? Ну так подякуйте йому. Ви маєте зателефонувати йому. Будь ласка. Сьогодні", – попросив президент.

Раніше сьогодні стало відомо, що Воллес попросив Україну бути тактовнішою з вимогами до союзників та більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

На тлі саміту НАТО у Вільнюсі через відсутність запрошення України до Альянсу відбулася "напружена розмова" між радником із нацбезпеки США Джейком Салліваном та виконавчою директоркою Центру протидії корупції Дарією Каленюк.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.