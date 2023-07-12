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Зеленский ответил Уоллесу и попросил Резникова позвонить ему и сказать "спасибо"

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 19:32
Зеленский ответил Уоллесу и попросил Резникова позвонить ему и сказать
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский ответил на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что украинцы должны больше благодарить союзников за помощь. Президент сказал, что украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу. Эта тема была поднята на брифинге Зеленского в Вильнюсе.

"Мне кажется, что мы всегда были очень благодарны Великобритании, всегда благодарны премьер-министру, или правильно сказать – премьер-министрам, и министру обороны господину Уоллесу, потому что действительно люди в Британии всегда поддерживали украинцев. Мы за это очень благодарны. Я просто не знаю, что он имеет в виду – как еще нам нужно поблагодарить. Пусть он напишет мне, как я должен поблагодарить людей, чтобы мы уже полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично. Я просто действительно не понимаю, в чем вопрос", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Великобритания – партнер Украины, между странами хорошие отношения и Украина очень благодарна британцам.

"Именно из-за такой высокой поддержки британцами украинцев, мне кажется, поэтому у нас такие тесные отношения", – сказал президент.

Зеленский отметил, что украинская и британская разведки имеют прекрасные отношения, а также министерства обороны. Он обратился к министру обороны Алексею Резникову, который присутствовал на брифинге, и спросил его, плохие ли у него отношения с Уоллесом, на что Резников ответил, что "отличные".

"Отличные? Ну так поблагодарите его. Вы должны позвонить ему. Пожалуйста. Сегодня", – попросил президент.

Ранее сегодня стало известно, что Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

  • На фоне саммита НАТО в Вильнюсе из-за отсутствия приглашения Украины в Альянс состоялся "напряженный разговор" между советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном и исполнительным директором Центра противодействия коррупции Дарьей Каленюк.
Наталья Медведева
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Алексей РезниковВладимир ЗеленскийБен Уоллес
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