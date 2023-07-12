"Знаете, мы не Amazon". Уоллес просит Украину быть тактичнее с требованиями к союзникам

Украине не помешает больше благодарить союзников за оказываемую военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов. Об этом на полях саммита НАТО в Вильнюсе упомянул министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.

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Топ-чиновник из Лондона якобы сказал, передает газета, что "украинцы так торопятся получить всю возможную помощь, что не всегда говорят, что благодарны за предоставленное".

По словам министра обороны страны, когда он в 2022 году приехал в Киев, ему выдали список оружия, которое было нужно ВСУ.

"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список", – сказал Уоллес.

Он полагает, что настойчивость Украины с требованиями может привести к обратному эффекту среди граждан стран-союзниц: "Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия. Иногда приходится убеждать законодателей на [Капитолийском] холме в Америке".

"Хотим мы этого или нет, но люди намерены видеть толику благодарности", – сказал глава Минобороны Британии.

На фоне саммита НАТО в Вильнюсе из-за отсутствия приглашения Украины в Альянс произошел "напряженный разговор" между советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном и исполнительным директором Центра противодействия коррупции Дарьей Каленюк.

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