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"Знаєте, ми не Amazon". Воллес просить Україну бути тактовнішою з вимогами до союзників

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 16:06
Бен Воллес (фото - ЕРА)

Україні не завадить більше дякувати союзникам за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів. Про це на полях саміту НАТО у Вільнюсі згадав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише The Guardian.

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Топчиновник з Лондона нібито сказав, повідомляє газета, що "українці так поспішають отримати всю можливу допомогу, що не завжди кажуть, що вдячні за надане".

За словами міністра оборони країни, коли він у 2022 році приїхав до Києва, йому видали список зброї, яка була потрібна ЗСУ.

"Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це торік, коли проїхав 11 годин, щоб одержати список", – сказав Воллес.

Він вважає, що наполегливість України з вимогами може призвести до зворотного ефекту серед громадян країн-союзниць: "Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів зброї. Іноді доводиться переконувати законодавців на [Капітолійському] пагорбі в Америці".

"Хочемо ми цього чи ні, але люди прагнуть бачити дещицю вдячності", – сказав глава Міноборони Британії.

  • На тлі саміту НАТО у Вільнюсі через відсутність запрошення України до Альянсу відбулася "напружена розмова" між радником з нацбезпеки США Джейком Салліваном та виконавчою директоркою Центру протидії корупції Дарією Каленюк.
Євген Пилипенко
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