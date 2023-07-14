Воллес про скандал з "невдячною Україною": Спотворено, я продовжуватиму підтримувати ЗСУ
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував скандал зі своїми словами про "невдячну Україну", назвавши їх "деяким спотворенням". Про це він написав у Facebook.
За його словами, коментарі про військову допомогу Україні викликали великий інтерес і "деякі спотворення інформації".
"Як людина, яка була в авангарді активізації підтримки України, я обговорював проблеми, які можуть виникнути, коли ми працюємо над досягненням спільної мети — допомогти Україні здобути те, що їй потрібно, щоб здобути перемогу над цим незаконним вторгненням", — заявив Воллес.
Він зазначив, що говорив про необхідність для України іноді визнавати, що у багатьох країнах та деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Британії.
Глава відомства сказав, що його висловлювання стосувалося не урядів, а громадян та депутатів міжнародної спільноти.
"Мої коментарі намагалися відобразити те, що важливо пам'ятати не про те, щоб розмовляти із самим собою, а про те, щоб докласти зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати", — наголосив міністр.
Воллес назвав відносини Британії та України "партнерськими".
"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", — резюмував він.
- 12 липня на саміті НАТО Воллес попросив Україну бути тактовнішою з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні.
- Президент Зеленський у відповідь сказав, що українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу.
- Посол України у Великій Британії Пристайко вважає "нездоровим" сарказм президента у відповідь на слова міністра оборони Воллеса.
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