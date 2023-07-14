RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Данілов про критику Воллеса: Не його справжня позиція, сказав, коли був емоційний

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 07:18
Данілов про критику Воллеса: Не його справжня позиція, сказав, коли був емоційний - Фото
Олексій Данілов (Скриншот з відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов відкинув критику України з боку британського міністра оборони Бена Воллеса, припустивши, що той обмовився через "надлишок емоцій". Раніше британський посадовець заявляв, що Україні не завадить більше дякувати союзникам за військову та інші види допомоги. На це Данілов відповів в інтерв'ю The Guardian.

"Я б не звертав особливої уваги на те, що він сказав. Кожен може щось сказати, коли він емоційний, а потім пошкодувати про це… Я точно знаю, що це не його справжня позиція", – пояснив Данілов.

Зазначається, що на інтерв'ю секретар РНБО хотів відійти від суперечки, назвавши слова Воллеса "поодиноким необдуманим вибухом", а не "ознакою втоми", що нібито проникає серед українських союзників.

Данілов наголосив, що Україна завжди була вдячна за підтримку Заходу.

"Ми хотіли б більше, але ми вдячні за те, що вже маємо", – сказав він.

Секретар РНБО на інтерв'ю "особливо виділив" підтримку з боку Британії, протиставляючи її деяким іншим країнам.

"Якби всі так допомагали нам, як допомагає нам Британія, у нас була б зовсім інша ситуація", — сказав він.

Данілов зауважив, що зокрема завдяки Великій Британії, а також США, Україна змогла витримати перший період війни.

"Першим, з ким наш президент спілкувався на початку війни, був Борис [Джонсон]. У мене все ще зберігається цей історичний запис", – сказав секретар РНБО.

Читайте також: Байден: Путін вже програв, війна не триватиме роки

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНАТОБен Воллесолексій даніловпідтримкавійськова допомога
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 