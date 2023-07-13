Байден: Путін вже програв, війна не триватиме роки
13.07.2023, 18:55
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден вважає, що війна Росії проти України не затягнеться на роки, а російський диктатор Володимир Путін не зможе її виграти, оскільки він "вже програв". Про це Байден повідомив на пресконференції у Гельсінкі.
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"Він [Путін] не може виграти війну в Україні. Він цю війну вже програв", – сказав президент США.
Байден сказав, що не думає, що війна триватиме роками з двох причин.
По-перше, Росія не зможе вести цю війну "вічно" через обмеженість власних ресурсів та потенціалу.
По-друге, на думку Байдена, виникнуть обставини, за яких Путін вирішить, що війна не в інтересах Росії в економічному, політичному та інших планах.
- 12 липня на саміті НАТО Байден повідомив, що Захід знав, що буде вторгнення Росії в Україну, і готувався до російської агресії.
- На думку Байдена, президент Зеленський розуміє, що має зобов'язання від партнерів, тому український лідер "не хвилюється". Він порівняв цю модель взаємодії з тим, як США веде справи з Ізраїлем.
- 12 липня країни G7 ухвалили декларацію щодо підтримки України, до якої входять гарантії безпеки.
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