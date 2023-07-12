Байден: Ми знали, що буде вторгнення, ми готувалися. Диктатор не буде нам диктувати
Президент США Джо Байден заявив, що Захід знав, що буде вторгнення РФ, і готувався до російської агресії. Про це він сказав під час промови у Вільнюсі після саміту НАТО.
Байден наголосив, що російський диктатор Володимир Путін намагається утримати свою владу, розв’язавши повномасштабне вторгнення в Україну. Також Путін очікував, що єдність Заходу одразу розпадеться, щойно почнеться велика війна, однак він помилявся.
"Сполучені Штати, НАТО, Європа вийшли на підтримку України. Ми знали, що буде вторгнення, ми готувалися до того, щоб захищати від агресії проти будь-якої з країн-членів нашого союзу", – сказав Байден.
Він запевнив, що підтримка України з боку Штатів не послабне і залишатиметься непохитною, "і диктатор не буде нам диктувати".
Байден також переконаний, що воєнні злочини Путіна не залишаться безкарними.
- 11-12 липня проходив саміт НАТО у Вільнюсі. LIGA.net вела онлайн-хроніку із найголовнішими подіями цього заходу.
- 11 липня було опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. Україна не одержала запрошення, але було домовлено, що нема потреби в ПДЧ.
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