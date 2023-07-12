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Байден: Мы знали, что будет вторжение, мы готовились. Диктатор не будет нам диктовать

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 21:01
Байден: Мы знали, что будет вторжение, мы готовились. Диктатор не будет нам диктовать - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что Запад знал, что будет вторжение РФ, и готовился к российской агрессии. Об этом он сказал во время выступления в Вильнюсе после саммита НАТО.

Байден подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин пытается удержать свою власть, развязав полномасштабное вторжение в Украину. Также Путин ожидал, что единство Запада сразу распадется, как только начнется большая война, однако он ошибался.

"Соединенные Штаты, НАТО, Европа вышли в поддержку Украины. Мы знали, что будет вторжение, мы готовились к тому, чтобы защищать от агрессии против любой из стран-членов нашего союза", – сказал Байден.

Он заверил, что поддержка Украины со стороны Штатов не ослабнет и будет оставаться непоколебимой, "и диктатор не будет нам диктовать".

Байден также убежден, что военные преступления Путина не останутся безнаказанными.

Читайте также: "Предательства Байдена и Шольца не будет". Что везет Зеленский из Вильнюса

Оксана Житнюк
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