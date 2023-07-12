В Вильнюсе – второй и заключительный день саммита НАТО. Президент Владимир Зеленский, который вчера раскритиковал партнеров за нерешительность (Украина снова не получила приглашение в Альянс), встретится с американским коллегой Джо Байденом. Сегодня союзники озвучат "гарантии безопасности" для Украины и, возможно, новые пакеты военной помощи.
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Журналист Майкл Уайсс: “Меня никогда не перестанет радовать то, что есть люди, которые настаивают, будто НАТО является инструментом гегемонии США, тогда как США почти единственные среди союзников НАТО замедляют вступление (если не отказывают в нем) единственной страны, которая делает то, для чего НАТО было создано”.
Трансляция очень короткого брифинга президента Владимира Зеленского в Вильнюсе.
Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что проблема с позицией НАТО заключается не в реформах, которые должна провести Украина, а в реформах, которые должны провести некоторые из лидеров НАТО. "Нам нужна стратегическая храбрость", - пишет он.
Многие западные аналитики разочарованы неясной позицией США по вступлению Украины в НАТО. "Если США на этой неделе на Вильнюсском саммите НАТО не будут смелыми лидерами по долгосрочной безопасности Украины, историки однажды могут спросить: "Кто потерял Украину?" И их шокирующий ответ может быть: президент Джо Байден – пишет Тимоти Эш в The Guardian .
Первый день саммита. Жители Вильнюса смотрят трансляцию выступления Зеленского (Фото - Ana Norn)
Президент США Джо Байден в итоговой речи на саммите НАТО планирует сказать, что Альянс "находится на пике союзнического единства" и "сплотил мир для поддержки народа Украины" (Reuters).
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что сейчас нет никакой ясности относительно условий будущего членства Украины в НАТО, также неизвестно когда и кем они должны быть сформулированы.
В ответ на вчерашнее коммюнике саммита НАТО, в котором было сказано, что Китай бросает вызов интересам и безопасности блока, Пекин резко ответил, что он против любых попыток НАТО расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Reuters).
11 июля был первый день саммита, мы вели подробную его хронику. А вот главные тезисы итогового коммюнике.
Министр обороны Германии Борис Писториус ответил на критику президента Владимира Зеленского насчет нерешительности НАТО в вопросе членства Украины: полностью сочувствую, но для вступления Украины в Альянс должны быть выполнены ряд условий, сказал он.