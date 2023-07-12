В Вильнюсе – второй и заключительный день саммита НАТО. Президент Владимир Зеленский, который вчера раскритиковал партнеров за нерешительность (Украина снова не получила приглашение в Альянс), встретится с американским коллегой Джо Байденом. Сегодня союзники озвучат "гарантии безопасности" для Украины и, возможно, новые пакеты военной помощи.

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