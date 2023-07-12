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Саммит НАТО. Какие союзники и какие гарантии дают Украине, Зеленский и Байден – хроника - Фото

Саммит НАТО. Какие союзники и какие гарантии дают Украине, Зеленский и Байден – хроникаLive

Цей матеріал також доступний українською
Саммит НАТО. Какие союзники и какие гарантии дают Украине, Зеленский и Байден – хроникаLive
12.07.2023, 09:15
1343
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

В Вильнюсе – второй и заключительный день саммита НАТО. Президент Владимир Зеленский, который вчера раскритиковал партнеров за нерешительность (Украина снова не получила приглашение в Альянс), встретится с американским коллегой Джо Байденом. Сегодня союзники озвучат "гарантии безопасности" для Украины и, возможно, новые пакеты военной помощи.

Все главное и интересное из Литвы – в хронике LIGA.net.

12.07.2023
10:04

Журналист Майкл Уайсс: “Меня никогда не перестанет радовать то, что есть люди, которые настаивают, будто НАТО является инструментом гегемонии США, тогда как США почти единственные среди союзников НАТО замедляют вступление (если не отказывают в нем) единственной страны, которая делает то, для чего НАТО было создано”.

09:59

Трансляция очень короткого брифинга президента Владимира Зеленского в Вильнюсе.

09:53

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что проблема с позицией НАТО заключается не в реформах, которые должна провести Украина, а в реформах, которые должны провести некоторые из лидеров НАТО. "Нам нужна стратегическая храбрость", - пишет он.

09:43

Многие западные аналитики разочарованы неясной позицией США по вступлению Украины в НАТО. "Если США на этой неделе на Вильнюсском саммите НАТО не будут смелыми лидерами по долгосрочной безопасности Украины, историки однажды могут спросить: "Кто потерял Украину?" И их шокирующий ответ может быть: президент Джо Байден – пишет Тимоти Эш в The Guardian .

09:34

На улице в Вильнюсе слушают трансляцию выступления Зеленского (Фото - Ana Norn)

Первый день саммита. Жители Вильнюса смотрят трансляцию выступления Зеленского (Фото - Ana Norn)

09:22

Президент США Джо Байден в итоговой речи на саммите НАТО планирует сказать, что Альянс "находится на пике союзнического единства" и "сплотил мир для поддержки народа Украины" (Reuters).

09:13

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что сейчас нет никакой ясности относительно условий будущего членства Украины в НАТО, также неизвестно когда и кем они должны быть сформулированы.

09:08

В ответ на вчерашнее коммюнике саммита НАТО, в котором было сказано, что Китай бросает вызов интересам и безопасности блока, Пекин резко ответил, что он против любых попыток НАТО расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Reuters).

09:02

11 июля был первый день саммита, мы вели подробную его хронику. А вот главные тезисы итогового коммюнике.

08:58

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил на критику президента Владимира Зеленского насчет нерешительности НАТО в вопросе членства Украины: полностью сочувствую, но для вступления Украины  в Альянс должны быть выполнены ряд условий, сказал он.

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Теги: война, нато, саммит, военная помощь, членство, вильнюс, гарантии безопасности
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