Белый дом: Для вступления в НАТО Украине есть над чем работать – это здоровая демократия

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что наличие "здоровой, живой демократии" – одна из составляющих процесса вступления Украины в НАТО и государству "есть над чем работать". Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.

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По словам Кирби, Украина находится в такой точке, когда НАТО не считает, что план действий по членству действительно нужен.

В то же время существуют реформы, которые Украина все еще должна осуществить, отметил он.

Кирби заметил, что США понимают препятствия на пути к политическим реформам в "разгар войны".

Он заявил, что президент США Байден убежден в том, что партнеры должны продолжать сосредотачиваться на украинских потребностях на поле боя.

Кирби напомнил, что вступление в НАТО – это процесс, и его часть – наличие "здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов".

"И в Украине еще есть над чем работать в этом плане", – подчеркнул он.

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