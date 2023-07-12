Белый дом: Для вступления в НАТО Украине есть над чем работать – это здоровая демократия
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что наличие "здоровой, живой демократии" – одна из составляющих процесса вступления Украины в НАТО и государству "есть над чем работать". Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.
По словам Кирби, Украина находится в такой точке, когда НАТО не считает, что план действий по членству действительно нужен.
В то же время существуют реформы, которые Украина все еще должна осуществить, отметил он.
Кирби заметил, что США понимают препятствия на пути к политическим реформам в "разгар войны".
Он заявил, что президент США Байден убежден в том, что партнеры должны продолжать сосредотачиваться на украинских потребностях на поле боя.
Кирби напомнил, что вступление в НАТО – это процесс, и его часть – наличие "здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов".
"И в Украине еще есть над чем работать в этом плане", – подчеркнул он.
- 11-12 июля проходит саммит НАТО в Вильнюсе. LIGA.net ведет онлайн-хронику с самыми главными событиями этого мероприятия.
- Кирби также назвал вступление Украины в НАТО "маловероятным" в ближайшем будущем.
- Из-за отсутствия приглашения Украины в Альянс состоялся "напряженный разговор" между советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном и исполнительным директором Центра противодействия коррупции Дарией Каленюк.
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