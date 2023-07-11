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Сенатор Грэм отметил "значительный" результат борьбы Путина с НАТО: Альянс станет сильнее

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 18:10
Сенатор Грэм отметил
Линдси Грэм (Фото: EPA)

Сенатор США Линдси Грэм назвал согласование Турцией вступления Швеции в НАТО таким, что делает Альянс "более сильным". Также он заявил, что попытки российского диктатора Владимира Путина уничтожить НАТО привели к обратному результату. Об этом политик написал в Twitter.

"Очень доволен, что Турция сняла свои возражения насчет вступления Швеции в НАТО. Это делает альянс более сильным и является прекрасным посланием, которое можно отправить миру", – сообщил Грэм.

Он отметил, что НАТО сейчас "более ценно, чем когда-либо", поскольку оно продолжает противостоять "агрессии Путина в Украине".

Грэм отметил, что попытки российского диктатора уничтожить НАТО имели "значительный" результат: Альянс станет "больше и сильнее", а российская экономика станет "меньше и слабее".

"Российская армия подверглась опустошению от отважных украинских сил обороны", – подытожил сенатор США.

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Артём Джерипа
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