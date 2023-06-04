Столтенберг говорил с Эрдоганом: У Швеции есть шанс вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе

У Швеции есть возможность присоединиться к НАТО уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что у Швеции остается шанс присоединиться к НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе.

По его словам, представители Турции, Финляндии и Швеции встретятся на следующей неделе, чтобы согласовать вступление Швеции в НАТО.

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран, которые уже входят в НАТО. Финляндии уже удалось заручиться поддержкой всех членов НАТО, вступление Швеции тормозят Турция и Венгрия, которые все еще выдвигают правительству Швеции дополнительные требования.

19 апреля 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что по его мнению Швеция станет членом Североатлантического альянса "еще до июльского саммита НАТО".

23 мая премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна "ничего не имеет против вступления Швеции в НАТО", но требует, чтобы перед ратификацией ее заявки Стокгольм и Будапешт "улучшили нынешние отношения".

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