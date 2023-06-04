Столтенберг говорил с Эрдоганом: У Швеции есть шанс вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе
У Швеции есть возможность присоединиться к НАТО уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что у Швеции остается шанс присоединиться к НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе.
По его словам, представители Турции, Финляндии и Швеции встретятся на следующей неделе, чтобы согласовать вступление Швеции в НАТО.
28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран, которые уже входят в НАТО. Финляндии уже удалось заручиться поддержкой всех членов НАТО, вступление Швеции тормозят Турция и Венгрия, которые все еще выдвигают правительству Швеции дополнительные требования.
- 19 апреля 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что по его мнению Швеция станет членом Североатлантического альянса "еще до июльского саммита НАТО".
- 23 мая премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна "ничего не имеет против вступления Швеции в НАТО", но требует, чтобы перед ратификацией ее заявки Стокгольм и Будапешт "улучшили нынешние отношения".
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