RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Столтенберг говорив з Ердоганом: Швеція має шанс вступити до НАТО на саміті у Вільнюсі

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 18:27
Столтенберг говорив з Ердоганом: Швеція має шанс вступити до НАТО на саміті у Вільнюсі - Фото
Єнс Столтенберг і Реджеп Тайїп Ердоган (Фото - Twitter Jens Stoltenberg)

Швеція має можливість приєднатися до НАТО вже на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться у липні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Столтенберг за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом повідомив, що у Швеції залишається шанс приєднатися до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі.

За його словами, представники Туреччини, Фінляндії та Швеції зустрінуться наступного тижня, щоб погодити вступ Швеції до НАТО.

28 червня 2022 року на саміті НАТО в Мадриді Альянс запросив Швецію та Фінляндію стати його членами. За статутом, запрошення мають ратифікувати парламенти всіх 30 країн, які вже входять до НАТО. Фінляндії вже вдалося заручитися підтримкою всіх членів НАТО, вступ Швеції гальмують Туреччина та Угорщина, які все ще висувають додаткові вимоги уряду Швеції.

  • 19 квітня 2023 року голова Пентагону Ллойд Остін сказав, що, на його думку, Швеція стане членом Північноатлантичного альянсу "ще до липневого саміту НАТО".
  • 23 травня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна "нічого не має проти вступу Швеції до НАТО", але вимагає, щоб перед ратифікацією її заявки Стокгольм та Будапешт "поліпшили нинішні відносини".

Читайте також: Зеленський – Заходу: Наші солдати розчаровані тим, що рішення про Україну в НАТО відсувається

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
туреччинаНАТОЄнс Столтенбергвступ до НАТОРеджеп Таїіп Ердоган
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 