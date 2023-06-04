Столтенберг говорив з Ердоганом: Швеція має шанс вступити до НАТО на саміті у Вільнюсі

Швеція має можливість приєднатися до НАТО вже на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться у липні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Столтенберг за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом повідомив, що у Швеції залишається шанс приєднатися до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі.

За його словами, представники Туреччини, Фінляндії та Швеції зустрінуться наступного тижня, щоб погодити вступ Швеції до НАТО.

28 червня 2022 року на саміті НАТО в Мадриді Альянс запросив Швецію та Фінляндію стати його членами. За статутом, запрошення мають ратифікувати парламенти всіх 30 країн, які вже входять до НАТО. Фінляндії вже вдалося заручитися підтримкою всіх членів НАТО, вступ Швеції гальмують Туреччина та Угорщина, які все ще висувають додаткові вимоги уряду Швеції.

19 квітня 2023 року голова Пентагону Ллойд Остін сказав, що, на його думку, Швеція стане членом Північноатлантичного альянсу "ще до липневого саміту НАТО".

23 травня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна "нічого не має проти вступу Швеції до НАТО", але вимагає, щоб перед ратифікацією її заявки Стокгольм та Будапешт "поліпшили нинішні відносини".

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