RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Орбан: Угорщина за вступ Швеції до НАТО, але її заявку поки що не схвалюватиме

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 22:57
Орбан: Угорщина за вступ Швеції до НАТО, але її заявку поки що не схвалюватиме - Фото
Віктор Орбан (фото – EPA)

Угорщина нічого не має проти вступу Швеції до НАТО, але вимагає, щоб перед ратифікацією її заявки Стокгольм та Будапешт покращили нинішні відносини. Про це прем'єр країни Віктор Орбан сказав на економічнім форумі у Катарі, повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Орбан сказав, що "оскільки відносини між Швецією та Угорщиною зіпсовані, потрібно спочатку їх покращити", тому що Будапешт не хоче, щоб наявні конфлікти "були імпортовані до НАТО".

"Загалом так чи інакше ми підтримуємо членство Швеції в НАТО, і нам подобається шведський народ, але політичні відносини між двома країнами зараз виглядають потворно", – вважає угорський прем'єр.

28 червня 2022 року на саміті НАТО в Мадриді Альянс запросив Швецію та Фінляндію стати його членами. За статутом запрошення мають ратифікувати парламенти всіх 30 країн, які вже входять до НАТО.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
угорщинашвеціяВіктор Орбанвступ до НАТО
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 