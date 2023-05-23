Орбан: Угорщина за вступ Швеції до НАТО, але її заявку поки що не схвалюватиме

Угорщина нічого не має проти вступу Швеції до НАТО, але вимагає, щоб перед ратифікацією її заявки Стокгольм та Будапешт покращили нинішні відносини. Про це прем'єр країни Віктор Орбан сказав на економічнім форумі у Катарі, повідомляє Reuters.

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Орбан сказав, що "оскільки відносини між Швецією та Угорщиною зіпсовані, потрібно спочатку їх покращити", тому що Будапешт не хоче, щоб наявні конфлікти "були імпортовані до НАТО".

"Загалом так чи інакше ми підтримуємо членство Швеції в НАТО, і нам подобається шведський народ, але політичні відносини між двома країнами зараз виглядають потворно", – вважає угорський прем'єр.

28 червня 2022 року на саміті НАТО в Мадриді Альянс запросив Швецію та Фінляндію стати його членами. За статутом запрошення мають ратифікувати парламенти всіх 30 країн, які вже входять до НАТО.

27 березня 2023 року парламент Угорщини схвалив вступ Фінляндії до НАТО, але не став проводити голосування щодо членства Швеції.

У Євросоюзі позицію Угорщини щодо ухвалення Швеції до НАТО на неофіційному рівні називають "обурливим балаганом".

23 травня угорський форинт втратив 0,9% вартості після заяв Орбана про неможливість України перемогти Росію та визнання, що Угорщина розійшлася з Євросоюзом у питанні надання допомоги Україні.

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