Орбан каже, що Україна "не може виграти війну". У Кулеби відреагували

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, відомий заявами на користь Росії, висловив переконання, що Україна не може виграти війну. Про це він сказав головному редактору Bloomberg. Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що у Кремлі "знов мають радіти".

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"Дивлячись на цифри, дивлячись на оточуючих, дивлячись на той факт, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що для бідних українців перемоги на полі бою не буде", – сказав Орбан.

Ніколенко заявив, що угорський прем'єр "зняв відповідальність з Росії" за її агресію проти України, коли заявив, що "неважливо, хто до кого вторгнувся", і цьому "в Кремлі мають радіти".

"Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більш як 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", – написав він.

Представник МЗС нагадав, що українці продовжують боротися не тільки за мир в Україні, але й за безпеку Європи.

26 січня 2023 року глава угорського уряду порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею". МЗС викликало посла Угорщини "для відвертої розмови".

24 лютого угорський прем'єр застеріг світ від того, щоб той не "заганяв у кут" Москву в питанні війни. На його думку, Росія не може виграти на полі бою в Україні, але це нібито може призвести до ядерної війни.

31 березня Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу нібито можуть відправити якісь "миротворчі сили" в Україну.

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