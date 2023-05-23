RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Орбан каже, що Україна "не може виграти війну". У Кулеби відреагували

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 14:33
Орбан каже, що Україна
Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, відомий заявами на користь Росії, висловив переконання, що Україна не може виграти війну. Про це він сказав головному редактору Bloomberg. Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що у Кремлі "знов мають радіти".

"Дивлячись на цифри, дивлячись на оточуючих, дивлячись на той факт, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що для бідних українців перемоги на полі бою не буде", – сказав Орбан.

Ніколенко заявив, що угорський прем'єр "зняв відповідальність з Росії" за її агресію проти України, коли заявив, що "неважливо, хто до кого вторгнувся", і цьому "в Кремлі мають радіти". 

"Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більш як 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", – написав він.

Представник МЗС нагадав, що українці продовжують боротися не тільки за мир в Україні, але й за безпеку Європи.

  • 26 січня 2023 року глава угорського уряду порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею". МЗС викликало посла Угорщини "для відвертої розмови".
  • 24 лютого угорський прем'єр застеріг світ від того, щоб той не "заганяв у кут" Москву в питанні війни. На його думку, Росія не може виграти на полі бою в Україні, але це нібито може призвести до ядерної війни.
  • 31 березня Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу нібито можуть відправити якісь "миротворчі сили" в Україну.
Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаВіктор Орбан
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 