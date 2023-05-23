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Орбан говорит, что Украина "не может выиграть войну". У Кулебы отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 14:33
Орбан говорит, что Украина
Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер Венгрии Виктор Орбан, известный заявлениями в пользу России, убежден, что Украина не может выиграть войну. Об этом он сказал главному редактору Bloomberg. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что в Кремле "снова должны радоваться".

"Глядя на цифры, глядя на окружающих, глядя на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что для бедных украинцев победы на поле боя не будет", – сказал Орбан.

Николенко заявил, что венгерский премьер "снял ответственность с России" за ее агрессию против Украины, когда заявил, что "неважно, кто к кому вторгся", и этому "в Кремле должны радоваться".

"Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас", – написал он.

Представитель МИД напомнил, что украинцы продолжают бороться не только за мир в Украине, но и за безопасность Европы.

  • 26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".
  • 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но это может привести к ядерной войне.
  • 31 марта Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут отправить некие "миротворческие силы" в Украину.
Милана Головань
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