Премьер Венгрии Виктор Орбан, известный заявлениями в пользу России, убежден, что Украина не может выиграть войну. Об этом он сказал главному редактору Bloomberg. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что в Кремле "снова должны радоваться".

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"Глядя на цифры, глядя на окружающих, глядя на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что для бедных украинцев победы на поле боя не будет", – сказал Орбан.

Николенко заявил, что венгерский премьер "снял ответственность с России" за ее агрессию против Украины, когда заявил, что "неважно, кто к кому вторгся", и этому "в Кремле должны радоваться".

"Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас", – написал он.

Представитель МИД напомнил, что украинцы продолжают бороться не только за мир в Украине, но и за безопасность Европы.

26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".

24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но это может привести к ядерной войне.

31 марта Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут отправить некие "миротворческие силы" в Украину.

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