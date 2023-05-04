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Орбан назвал революции в Украине "прогрессивным заговором" и снова начал хвалить Трампа

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 14:14
Орбан назвал революции в Украине
Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал революции в Украине "частью прогрессивного заговора" и заявил, что 45-й президент США Дональд Трамп "предотвратил бы" войну РФ против Украины, если бы оставался в Белом доме. Об этом он говорил на конференции в Будапеште, цитирует его Bloomberg.

По его словам, либерализм можно сравнить с "биологическим оружием". 

"Венгрия — это инкубатор, где мы экспериментируем с будущим консервативной политики", — сказал Орбан.

Он начал применять тезисы российской пропаганды и, говоря о "цветных" революциях в Украине, назвал украинские Майданы "частью прогрессивного заговора, который распространял вирусы, уничтожающие народы". 

"Я уверен, что если бы Трамп был сегодня президентом, не было бы войны в Европе и Украине. Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир", — призвал венгерский премьер.

Недавно Орбан, известный заявлениями в пользу страны-террориста России, назвал Украину "финансово несуществующим" государством.

  • 26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".
  • Один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.
  • 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но может привести к ядерной войне.

Читайте также: Орбан пугает электорат "миротворцами из Европы" для Украины. Никаких таких планов у ЕС нет

Дмитро Гриниченко
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