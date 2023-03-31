Орбан пугает электорат "миротворцами из Европы" для Украины. Никаких таких планов у ЕС нет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный заявлениями в пользу страны-террориста России, заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут направить некие "миротворческие силы" в Украину. Об этом сообщает 24HU.

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По его словам, вопрос о якобы отправке в Украину миротворцев со стороны ЕС "становится все более легитимным".

"Мы сейчас близки к тому, что для европейских лидеров станет легитимным отправлять какие-то миротворческие силы на фронт. Если так будет продолжаться, мы можем дойти до Третьей мировой войны", – сказал Орбан.

При этом премьер не отметил, кто это обсуждает и на каком уровне.

Он считает, что европейские лидеры не желают переходить в "лагерь мира" и не побуждают Украину к переговорам с Россией. В то же время, говорит Орбан, они вроде бы становятся "все более провоенными" и передают Украине все больше "тяжелого оружия".

"На Западе утверждают, что войну и Украину нужно поддерживать, потому что это правильно. Но это не так. На кону стоит вопрос мировой войны и мира по всему миру", – сказал венгерский политик.

На слова Орбана отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он назвал его заявление "очень важным" и "потенциально очень опасной темой".

26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора", а один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.

24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но может спровоцировать ядерную войну.

27 февраля Орбан поддержал мирный план Китая. Венгерская оппозиция назвала его агентом Кремля.

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Мілана Головань

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