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Орбан пугает электорат "миротворцами из Европы" для Украины. Никаких таких планов у ЕС нет

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 14:03
Орбан пугает электорат
Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный заявлениями в пользу страны-террориста России, заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут направить некие  "миротворческие силы" в Украину. Об этом сообщает 24HU.

По его словам, вопрос о якобы отправке в Украину миротворцев со стороны ЕС "становится все более легитимным".

"Мы сейчас близки к тому, что для европейских лидеров станет легитимным отправлять какие-то миротворческие силы на фронт. Если так будет продолжаться, мы можем дойти до Третьей мировой войны", – сказал Орбан.

При этом премьер не отметил, кто это обсуждает и на каком уровне.

Он считает, что европейские лидеры не желают переходить в "лагерь мира" и не побуждают Украину к переговорам с Россией. В то же время, говорит Орбан, они вроде бы становятся "все более провоенными" и передают Украине все больше "тяжелого оружия".

"На Западе утверждают, что войну и Украину нужно поддерживать, потому что это правильно. Но это не так. На кону стоит вопрос мировой войны и мира по всему миру", – сказал венгерский политик.

На слова Орбана отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он назвал его заявление "очень важным" и "потенциально очень опасной темой".

  • 26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора", а один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.
  • 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но может спровоцировать ядерную войну.
  • 27 февраля Орбан поддержал мирный план Китая. Венгерская оппозиция назвала его агентом Кремля.

Читайте также: У Орбана отказались арестовывать Путина в случае его визита в Венгрию

Мілана Головань
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