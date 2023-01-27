МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора" из-за высказывания Орбана

Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии "для откровенного разговора" из-за пренебрежительного высказывания премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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По его словам, во время общения с журналистами Орбан сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей".

"Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно влияя на возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами", – написал Николенко.

В МИД Украины будет вызван посол Венгрии "для откровенного разговора".

"Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования", – отметил спикер МИД.

В декабре 2022 года Орбан заявил, что Украина может воевать, пока США поддерживают ее.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Орбан и российский диктатор Владимир Путин одинаково понимают законы истории.

Вадим Ребрина

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