МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора" из-за высказывания Орбана
Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии "для откровенного разговора" из-за пренебрежительного высказывания премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
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По его словам, во время общения с журналистами Орбан сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей".
"Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно влияя на возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами", – написал Николенко.
В МИД Украины будет вызван посол Венгрии "для откровенного разговора".
"Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования", – отметил спикер МИД.
- В декабре 2022 года Орбан заявил, что Украина может воевать, пока США поддерживают ее.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Орбан и российский диктатор Владимир Путин одинаково понимают законы истории.
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