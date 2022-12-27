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Орбан: Украина может воевать, пока есть поддержка США. Нельзя ожидать отказа от территорий

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 16:18
Орбан: Украина может воевать, пока есть поддержка США. Нельзя ожидать отказа от территорий - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может воевать, пока США поддерживают ее, однако нельзя ожидать, что она откажется от своих территорий. Об этом он сказал в интервью изданию Magyar Nemzet.

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По его словам, Венгрия считает, что в войне России против Украины необходимо перемирие, а затем мирные переговоры, однако сейчас, исходя из ситуации на поле боя, дипломатия не реалистична. 

Он отметил, что война может "длиться еще долго, если не десятилетия". 

"Эта опасность возможна. В то же время Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет", — сказал Орбан.

Одновременно он заявил, что никто не может ожидать, что Украина откажется от своих территорий в интересах энергетической безопасности, денег и мира в Европе. 

"Украина суверенное государство и они сами решают когда и за что им воевать. Венгрия решила, что, поскольку эта война не является нашей войной, мы оказываем гуманитарную помощь Украине. Никогда не было мира, при котором стороны переговоров заранее знали, каковы будут результаты", — подчеркнул венгерский премьер.

Читайте также: Орбан: В Украине необходимо перемирие, переговоры РФ и США, а также границы 1991 года 

Дмитро Гриниченко
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