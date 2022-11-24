Брюссель показал Орбану желтую карточку: Венгрии пока не дадут 7,5 млрд евро – hvg360

На фоне скандальных заявлений властей Венгрии и, главное, ее действий по реформам, Брюссель якобы заморозил предназначавшиеся ей из фондов ЕС 7,5 млрд евро. Об этом со ссылкой на источники в Евросоюзе пишет венгерский сайт hvg.hu.

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"Оценка Еврокомиссии в отношении обязательств Венгрии отрицательная", – сказал собеседник издания.

Таким образом, Венгрия не выполнила должным образом обещания, которые давала летом по пакету мер из 17 пунктов по антикоррупционным реформам в области верховенства права.

"Попытка правительства Орбана привести Венгрию в соответствие антикоррупционным критериям ЕС потерпела полный провал. Значительная часть начинаний провалила экзамен ЕС, что означает, с одной стороны, дополнительный экзамен, а с другой – отложенные и замороженные на неопределенный срок миллиарды евро", – говорится в статье.

Издание уточняет, что законодательный пакет, принятый венгерским парламентом, не содержит всего того, что Еврокомиссия считает необходимым для защиты от риска коррупции.

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По данным СМИ, в Брюсселе все же дадут зеленый свет фонду реконструкции, но предложат приостановить выплаты до тех пор, пока Будапешт не выполнит обязательства.

У ЕС есть время до 19 декабря, чтобы принять, изменить или отклонить решение Еврокомиссии.

10 ноября Politico писала, что в Бундестаге хотят заблокировать миллиарды евро ЕС для Венгрии. ЕС считает шантажом блокирование Венгрией 18 млрд евро для Украины.

Євген Пилипенко

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