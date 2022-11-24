UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Брюссель показал Орбану желтую карточку: Венгрии пока не дадут 7,5 млрд евро – hvg360

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 09:56
Брюссель показал Орбану желтую карточку: Венгрии пока не дадут 7,5 млрд евро – hvg360 - Фото
Виктор Орбан (фото - ЕРА)

На фоне скандальных заявлений властей Венгрии и, главное, ее действий по реформам, Брюссель якобы заморозил предназначавшиеся ей из фондов ЕС 7,5 млрд евро. Об этом со ссылкой на источники в Евросоюзе пишет венгерский сайт hvg.hu.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Оценка Еврокомиссии в отношении обязательств Венгрии отрицательная", – сказал собеседник издания.

Таким образом, Венгрия не выполнила должным образом обещания, которые давала летом по пакету мер из 17 пунктов по антикоррупционным реформам в области верховенства права.

"Попытка правительства Орбана привести Венгрию в соответствие антикоррупционным критериям ЕС потерпела полный провал. Значительная часть начинаний провалила экзамен ЕС, что означает, с одной стороны, дополнительный экзамен, а с другой – отложенные и замороженные на неопределенный срок миллиарды евро", – говорится в статье.

Издание уточняет, что законодательный пакет, принятый венгерским парламентом, не содержит всего того, что Еврокомиссия считает необходимым для защиты от риска коррупции.

Читайте также: В МИД Австрии пошутили над Орбаном из-за "Большой Венгрии": Она не существует 100 лет 

По данным СМИ, в Брюсселе все же дадут зеленый свет фонду реконструкции, но предложат приостановить выплаты до тех пор, пока Будапешт не выполнит обязательства.

У ЕС есть время до 19 декабря, чтобы принять, изменить или отклонить решение Еврокомиссии.

10 ноября Politico писала, что в Бундестаге хотят заблокировать миллиарды евро ЕС для Венгрии. ЕС считает шантажом блокирование Венгрией 18 млрд евро для Украины.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция санкции война евросоюз Венгрия помощь виктор орбан финансирование ось зла
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 