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В Бундестаге хотят заблокировать миллиарды евро ЕС для Венгрии – Politico

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 10:11
В Бундестаге хотят заблокировать миллиарды евро ЕС для Венгрии – Politico - Фото
Виктор Орбан (фото - ЕРА)

Правящие партии Германии, вероятно, призовут канцлера Олафа Шольца не давать добро на миллиарды евро помощи Венгрии, пока не будут "тщательно" проанализированы антикоррупционные реформы властей этой страны в области верховенства права. Если Будапешт предоставит "надлежащие доказательства", что всерьез отнесся к демократическим преобразованиям и "принял эффективные меры по исправлению положения", он получит около 7,5 млрд евро из фондов ЕС, пишет Politico.

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Решение о выделении венграм денег или пролонгации блокировки будет приниматься в декабре.

В начале ноября, пишет издание, антикоррупционеры в Будапеште предупредили, что премьер страны Виктор Орбан "обманывает ЕС обещаниями реформ". В Бундестаге разделяют эти опасения.

Парламентские группы Социал-демократической партии, Зеленых и Свободной демократической партии намерены сегодня, 10 ноября, вынести на голосование призыв к правительству "тщательно оценить" реформы Венгрии, и "устойчивы" ли они.

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ЕС также держит на паузе доступ Венгрии к 5,8 млрд евро для фонда восстановления после эпидемии коронавируса – и требует дальнейших реформ судебной системы, прежде чем выделить эти деньги.

"Есть серьезные сомнения в политической воле венгерского правительства провести необходимые реформы не только на словах, но и на деле", – пишут в черновике обращения депутаты.

Ранее в приверженности Орбана реформам усомнились в той или иной степени Нидерланды, Бельгия и Ирландия.

  • 15 сентября Европарламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей. Евродепутаты поддержали заявление, что Венгрия не является демократией.
  • 25 октября ЕС согласился финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц.
  • Также в октябре власти Венгрии заказали масштабную пиар-кампанию против антироссийских санкций ЕС.
  • 9 ноября Венгрия заявила, что не поддержит пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро на 2023 год.
  • Будапешт не продает Украине вооружения и запрещает их поставки в Украину через свою территорию. Также Венгрия последовательно выступает за отмену санкций ЕС против страны-оккупанта.

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Євген Пилипенко
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