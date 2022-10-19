Власти Венгрии заказали масштабную пиар-кампанию против антироссийских санкций ЕС – фото

Венгерское правительство заплатило эквивалент 700 млн грн за пропагандистскую кампанию против антироссийских санкций Евросоюза. Об этом, ссылаясь на документ из канцелярии премьера, а также на многочисленные характерные билборды и плакаты по стране, пишет RTL.hu.

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Контракт был подписан в начале июля, но документацию опубликовали только 13 октября, и без дополнений, раскрывающих точную тематику заказанной кампании.

Ресурс сообщает, что конкурс на разработку слогана и плаката, а также размещение их на улицах выиграли New Land Media Reklam и Lounge Design Szolgaltato, которые "регулярно получают заказы от правительства Виктора Орбана".

Pictures (@444 & @afp) from Budapest after the launch of the govt's most recent campaign. The posters read: "Sanctions from Brussels ruin us!" with the word "Sanctions" repeated on the bomb. Even the Kremlin's best spin doctors must be standing in awe. pic.twitter.com/XemBHiRTUD — Peter Erdelyi (@erdelyipe) October 18, 2022

В Кабмине страны ожидают, что рекламщики "выполнят задачи, связанные с правительственной коммуникацией на международной и внутренней арене, влияющие на будущее Европы", а также "задачи, связанные с правительственными решениями, которые имеют большое влияние на жизнь граждан".

На минувших выходных Facebook-страница венгерского правительства сменила обложку: туда поставили тот же плакат с изображением авиабомбы и надписью "Брюссельские санкции разрушают нас". По ссылке – примеры рекламы по городу.

Венгерские журналисты пишут, что "в последние месяцы правительство всеми силами пыталось обвинить санкции ЕС в росте цен на энергоносители, хотя ЕС вообще не ограничивал импорт газа, а меры, принятые против импорта сырой нефти, еще не вступили в силу".

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Євген Пилипенко

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