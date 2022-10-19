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Власти Венгрии заказали масштабную пиар-кампанию против антироссийских санкций ЕС – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 15:25
Власти Венгрии заказали масштабную пиар-кампанию против антироссийских санкций ЕС – фото - Фото
Виктор Орбан (Фото - EPA)

Венгерское правительство заплатило эквивалент 700 млн грн за пропагандистскую кампанию против антироссийских санкций Евросоюза. Об этом, ссылаясь на документ из канцелярии премьера, а также на многочисленные характерные билборды и плакаты по стране, пишет RTL.hu.

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Контракт был подписан в начале июля, но документацию опубликовали только 13 октября, и без дополнений, раскрывающих точную тематику заказанной кампании.

Ресурс сообщает, что конкурс на разработку слогана и плаката, а также размещение их на улицах выиграли New Land Media Reklam и Lounge Design Szolgaltato, которые "регулярно получают заказы от правительства Виктора Орбана".

В Кабмине страны ожидают, что рекламщики "выполнят задачи, связанные с правительственной коммуникацией на международной и внутренней арене, влияющие на будущее Европы", а также "задачи, связанные с правительственными решениями, которые имеют большое влияние на жизнь граждан".

На минувших выходных Facebook-страница венгерского правительства сменила обложку: туда поставили тот же плакат с изображением авиабомбы и надписью "Брюссельские санкции разрушают нас". По ссылке – примеры рекламы по городу.

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Венгерские журналисты пишут, что "в последние месяцы правительство всеми силами пыталось обвинить санкции ЕС в росте цен на энергоносители, хотя ЕС вообще не ограничивал импорт газа, а меры, принятые против импорта сырой нефти, еще не вступили в силу".

Читайте также: Орбан о мерах ЕС против России: Карлик вводит санкции против гиганта

Євген Пилипенко
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