Власти Венгрии заказали масштабную пиар-кампанию против антироссийских санкций ЕС – фото

Венгерское правительство заплатило эквивалент 700 млн грн за пропагандистскую кампанию против антироссийских санкций Евросоюза. Об этом, ссылаясь на документ из канцелярии премьера, а также на многочисленные характерные билборды и плакаты по стране, пишет RTL.hu.

Контракт был подписан в начале июля, но документацию опубликовали только 13 октября, и без дополнений, раскрывающих точную тематику заказанной кампании.

Ресурс сообщает, что конкурс на разработку слогана и плаката, а также размещение их на улицах выиграли New Land Media Reklam и Lounge Design Szolgaltato, которые "регулярно получают заказы от правительства Виктора Орбана".

Pictures (@444 & @afp) from Budapest after the launch of the govt's most recent campaign. The posters read: "Sanctions from Brussels ruin us!" with the word "Sanctions" repeated on the bomb. Even the Kremlin's best spin doctors must be standing in awe. pic.twitter.com/XemBHiRTUD