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Австрия и Венгрия не будут участвовать в учебной миссии для ВСУ. Причины у них разные

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 16:46
Австрия и Венгрия не будут участвовать в учебной миссии для ВСУ. Причины у них разные - Фото
Фото: Минобороны Великобритании

Австрия и Венгрия не будут участвовать в миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Нейтральная Австрия поддержала запуск миссии, но воздержится от участия в ней, а Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая вообще не поддержала создание EUMAM.

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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг объяснил, что его страна готова поддерживать Украину, но только нелетальными военными товарами, например зимней одеждой. "Постоянный поток поддержки из Австрии в Украине точно не прекратится", – цитирует Шалленберга австрийское агентство APA.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в комментарии для медиа также сослалась на нейтральный статус страны.

"Мы продолжаем идти по австрийскому пути и будем поддерживать Украину в свете солидарности и европейского единства, а также в рамках нейтралитета Австрии", – заявила она.

Позиция Венгрии другая – она считает, что решение Совета ЕС лишь усилит эскалацию российско-украинской войны.

Венгрия не голосовала за тренировочную миссию ЕС для украинских военных, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Петер Сийярто, а "конструктивно воздержалась".

  • Евросоюз в рамках EUMAM собирается взять на обучение 15 тысяч бойцов ВСУ. Страны блока также предоставят Украине еще 500 млн евро на оружие
Андрій Водяний
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ВСУ евросоюз австрия Венгрия
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