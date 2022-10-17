Австрия и Венгрия не будут участвовать в учебной миссии для ВСУ. Причины у них разные

Австрия и Венгрия не будут участвовать в миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Нейтральная Австрия поддержала запуск миссии, но воздержится от участия в ней, а Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая вообще не поддержала создание EUMAM.

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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг объяснил, что его страна готова поддерживать Украину, но только нелетальными военными товарами, например зимней одеждой. "Постоянный поток поддержки из Австрии в Украине точно не прекратится", – цитирует Шалленберга австрийское агентство APA.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в комментарии для медиа также сослалась на нейтральный статус страны.

"Мы продолжаем идти по австрийскому пути и будем поддерживать Украину в свете солидарности и европейского единства, а также в рамках нейтралитета Австрии", – заявила она.

Позиция Венгрии другая – она считает, что решение Совета ЕС лишь усилит эскалацию российско-украинской войны.

Венгрия не голосовала за тренировочную миссию ЕС для украинских военных, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Петер Сийярто, а "конструктивно воздержалась".

Hungary did not vote for the EU's training mission for Ukrainian soldiers – Foreign Minister said in Luxembourg, Peter Szijjártó added that they opted for a "constructive abstention" at today's FAC meeting. pic.twitter.com/WYcSwGHyqh — Sándor Zsíros (@EuroSandor) October 17, 2022

Евросоюз в рамках EUMAM собирается взять на обучение 15 тысяч бойцов ВСУ. Страны блока также предоставят Украине еще 500 млн евро на оружие

Андрій Водяний

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