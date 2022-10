Австрия и Венгрия не будут участвовать в учебной миссии для ВСУ. Причины у них разные

Австрия и Венгрия не будут участвовать в миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Нейтральная Австрия поддержала запуск миссии, но воздержится от участия в ней, а Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая вообще не поддержала создание EUMAM.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг объяснил, что его страна готова поддерживать Украину, но только нелетальными военными товарами, например зимней одеждой. "Постоянный поток поддержки из Австрии в Украине точно не прекратится", – цитирует Шалленберга австрийское агентство APA.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в комментарии для медиа также сослалась на нейтральный статус страны.

"Мы продолжаем идти по австрийскому пути и будем поддерживать Украину в свете солидарности и европейского единства, а также в рамках нейтралитета Австрии", – заявила она.

Позиция Венгрии другая – она считает, что решение Совета ЕС лишь усилит эскалацию российско-украинской войны.

Венгрия не голосовала за тренировочную миссию ЕС для украинских военных, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Петер Сийярто, а "конструктивно воздержалась".

Hungary did not vote for the EU's training mission for Ukrainian soldiers – Foreign Minister said in Luxembourg, Peter Szijjártó added that they opted for a "constructive abstention" at today's FAC meeting. pic.twitter.com/WYcSwGHyqh