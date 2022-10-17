ЕС готовится взять на обучение 15 000 бойцов ВСУ и выделить Украине еще €500 млн на оружие

Сегодня, 17 октября, министры иностранных дел Евросоюза готовятся одобрить в Люксембурге план выделения Украине дополнительных 500 миллионов евро на закупку вооружений и боеприпасов, а также на организацию учебной миссии для украинских военнослужащих в странах ЕС. Об этом сообщил в Twitter посол Союза в Киеве Матти Маасикас.

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"В то время как сегодня утром Киев снова просыпается от воздушных атак, министры иностранных дел ЕС должны принять решение о выделении Украине дополнительных 500 миллионов евро на оружие и организовать учебную миссию для украинских военных. Мы #СтоимСУкраиной", – написал он.

Спустя некоторое время дипломат удалил сообщение, возможно, чтобы не "светить" на выложенных фото места падения иранских дронов-камикадзе в Киеве.

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14 октября в Брюсселе представители стран ЕС договорились об учебной миссии для украинских военных. Чтобы свести к минимуму риск ракетных ударов России по резервистам, обучение организуют в Польше, Германии, Дании и других странах. Несколько стран ЕС уже обучают украинских солдат на основе двусторонних соглашений.

Планы обучения в ЕС основаны на официальном запросе Украины, сообщил dpa высокопоставленный чиновник из Брюсселя. Первые тренировочные программы должны стартовать в середине ноября.

Как пишет Zeit, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее коллеги-главы МИД других стран Евросоюза "хотят доработать планы подготовки около 15 000 украинских военных".

Сюда входит базовая подготовка 12 000 солдат, в том числе новобранцев, и спецподготовка для еще 2800 бойцов. Обучение военнослужащие пройдут, среди прочего, по теме снайперского дела, разминирования, а также военной медицине.

Ресурс уточняет, что эта миссия предварительно рассчитана на два года. Германия возьмет на обучение около 5000 бойцов.

14 сентября сообщалось, что около 5000 военнослужащих ВСУ уже прошли подготовку в Великобритании.

Євген Пилипенко

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