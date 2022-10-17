ЕС готовится взять на обучение 15 000 бойцов ВСУ и выделить Украине еще €500 млн на оружие
Сегодня, 17 октября, министры иностранных дел Евросоюза готовятся одобрить в Люксембурге план выделения Украине дополнительных 500 миллионов евро на закупку вооружений и боеприпасов, а также на организацию учебной миссии для украинских военнослужащих в странах ЕС. Об этом сообщил в Twitter посол Союза в Киеве Матти Маасикас.
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"В то время как сегодня утром Киев снова просыпается от воздушных атак, министры иностранных дел ЕС должны принять решение о выделении Украине дополнительных 500 миллионов евро на оружие и организовать учебную миссию для украинских военных. Мы #СтоимСУкраиной", – написал он.
Спустя некоторое время дипломат удалил сообщение, возможно, чтобы не "светить" на выложенных фото места падения иранских дронов-камикадзе в Киеве.
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14 октября в Брюсселе представители стран ЕС договорились об учебной миссии для украинских военных. Чтобы свести к минимуму риск ракетных ударов России по резервистам, обучение организуют в Польше, Германии, Дании и других странах. Несколько стран ЕС уже обучают украинских солдат на основе двусторонних соглашений.
Планы обучения в ЕС основаны на официальном запросе Украины, сообщил dpa высокопоставленный чиновник из Брюсселя. Первые тренировочные программы должны стартовать в середине ноября.
Как пишет Zeit, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее коллеги-главы МИД других стран Евросоюза "хотят доработать планы подготовки около 15 000 украинских военных".
Сюда входит базовая подготовка 12 000 солдат, в том числе новобранцев, и спецподготовка для еще 2800 бойцов. Обучение военнослужащие пройдут, среди прочего, по теме снайперского дела, разминирования, а также военной медицине.
Ресурс уточняет, что эта миссия предварительно рассчитана на два года. Германия возьмет на обучение около 5000 бойцов.
- 14 сентября сообщалось, что около 5000 военнослужащих ВСУ уже прошли подготовку в Великобритании.
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