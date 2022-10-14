UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Евросоюз хочет расширить поддержку Украины еще на 500 млн евро и обучить 15 000 военных

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 20:54
Евросоюз хочет расширить поддержку Украины еще на 500 млн евро и обучить 15 000 военных - Фото
Обучение военнослужащих ВСУ в Великобритании (Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украины, предоставив дополнительные 500 млн евро на оружие для Украины и новую инициативу по обучению украинских военных. Об этом сообщает Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание ссылается на информацию от нескольких дипломатов ЕС о том, что Евросоюз планирует выделить 500 млн евро на возмещение странам-членам за оружие, переданное ими Украине, и на обучение 15 000 военных ВСУ на территории ЕС.

Предполагается, что окончательное решение будет принято 17 октября на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Издание отмечает, что военно-учебная миссия на уровне Евросоюза предлагается впервые, ранее обучение для военнослужащих ВСУ предлагали только отдельные страны ЕС.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов, совместная миссия ЕС будет рассчитана на два года. Если не возникнут осложнения, обучение может быть начато уже через месяц.

Источники Politico утверждают, что в ЕС пока не определились насчет привлечения к участии в учебной миссии Великобритании, которая уже занимается обучением украинских военных с прицелом на подготовку 10 000 человек в течение года.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз военная помощь обучение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 