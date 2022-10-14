Евросоюз хочет расширить поддержку Украины еще на 500 млн евро и обучить 15 000 военных

Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украины, предоставив дополнительные 500 млн евро на оружие для Украины и новую инициативу по обучению украинских военных. Об этом сообщает Politico.

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Издание ссылается на информацию от нескольких дипломатов ЕС о том, что Евросоюз планирует выделить 500 млн евро на возмещение странам-членам за оружие, переданное ими Украине, и на обучение 15 000 военных ВСУ на территории ЕС.

Предполагается, что окончательное решение будет принято 17 октября на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Издание отмечает, что военно-учебная миссия на уровне Евросоюза предлагается впервые, ранее обучение для военнослужащих ВСУ предлагали только отдельные страны ЕС.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов, совместная миссия ЕС будет рассчитана на два года. Если не возникнут осложнения, обучение может быть начато уже через месяц.

Источники Politico утверждают, что в ЕС пока не определились насчет привлечения к участии в учебной миссии Великобритании, которая уже занимается обучением украинских военных с прицелом на подготовку 10 000 человек в течение года.

14 сентября сообщалось, что около 5 000 военнослужащих ВСУ уже прошли подготовку в Великобритании.

Сергій Бережний

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