Операция Interflex: в Британии прошли подготовку уже около 5000 бойцов ВСУ – фото

Около 5 000 военнослужащих ВСУ уже закончили подготовку в Великобритании. Об этом сообщает в Facebook Генштаб.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генштаб сообщает, что в Великобритании продолжается "операция Interflex" - общевойсковая подготовка украинских военнослужащих по программе британского правительства.

В курсе обучения – основы ведения боя, навыки тактической медицины, элементы инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности.

В программе, помимо британских наставников, принимают участие инструкторы из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии и Украины.

По сообщению Генштаба, обучение уже прошли почти 5 000 военнослужащих ВСУ.

5 сентября сообщалось, что Британия намерена расширить программу подготовки украинских военных, обучением можно будет охватить десятки тысяч человек.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.