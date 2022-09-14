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Операция Interflex: в Британии прошли подготовку уже около 5000 бойцов ВСУ – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 13:09
Операция Interflex: в Британии прошли подготовку уже около 5000 бойцов ВСУ – фото - Фото
Обучение военнослужащих ВСУ в Великобритании (Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

Около 5 000 военнослужащих ВСУ уже закончили подготовку в Великобритании. Об этом сообщает в Facebook Генштаб.

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Генштаб сообщает, что в Великобритании продолжается "операция Interflex" - общевойсковая подготовка украинских военнослужащих по программе британского правительства.

В курсе обучения – основы ведения боя, навыки тактической медицины, элементы инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности.

В программе, помимо британских наставников, принимают участие инструкторы из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии и Украины.

По сообщению Генштаба, обучение уже прошли почти 5 000 военнослужащих ВСУ. 

Операция Interflex: в Британии прошли подготовку уже около 5000 бойцов ВСУ – фото

Обучение военнослужащих ВСУ в Великобритании (Фото – Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

Обучение военнослужащих ВСУ в Великобритании (Фото – Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

Обучение военнослужащих ВСУ в Великобритании (Фото – Facebook Генеральний штаб ЗСУ)
  • 5 сентября сообщалось, что Британия намерена расширить программу подготовки украинских военных, обучением можно будет охватить десятки тысяч человек.
Сергій Бережний
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Великобритания военная подготовка
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