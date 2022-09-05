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Британия расширяет программу подготовки украинских военных

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 08:28
Британия расширяет программу подготовки украинских военных - Фото
Учения украинских военных в Британии (фото - DefenceHQ, Twitter)

Британия расширяет программу подготовки украинских военных, чтобы подготовить новобранцев к войне с Россией. Об этом сообщает Sky News.

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Продолжительность курса будет увеличена с трех до пяти недель, говорится в материале. Около 4700 военных уже прошли подготовку в Британии, а программа потенциально может охватить десятки тысяч.

"Учебный курс быстро развивался, и теперь мы продлеваем его до пяти недель, чтобы обеспечить наилучшую подготовку украинских солдат, которые вскоре будут участвовать в активных боевых действиях", – заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Дополнительные две недели тренировок позволят пройти более углубленную подготовку, отмечают журналисты. Украинцев подготовят для городских боев, окопной войны, операций с использованием транспорта, будут отработаны упражнения в смоделированной боевой обстановке.

К программе обучения уже присоединились Канада, Дания, Финляндия, Норвегия и Литва.

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Марко Сировой
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ВСУ британия учения Бен Уоллес
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