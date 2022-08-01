UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия готовит для Украины военные корабли. "Не только два", интригует посол в Лондоне

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 11:03
Британия готовит для Украины военные корабли.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко (фото - Embassy of Ukraine to the UK, Facebook)

Украинские моряки и офицеры проходят обучение управлению британскими военными кораблями, которые в скором времени будут переданы Военно-Морским Силам Украины. Об этом рассказал Суспильному украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Дипломат сообщил, что посещал корабль, который, по его словам, вскоре передадут ВМС: "На нем уже сейчас проходят обучение наши моряки. Они управляют кораблем и его вооружением. Таких кораблей будет несколько".

Посол добавил, что проблематика заключается в том, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Турция закрыла проливы в Черном море для военных кораблей, и потому "наши приоритеты сдвинулись".

"Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении ВМС Ее Величества. Они будут переделаны и обновлены специальным оборудованием, которое нужно нам", – сообщил дипломат.

Однако, добавил Пристайко, для флота Украины готовят "не только два этих корабля": "У них есть больше [кораблей] того же класса, и на имеющихся кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки".

Читайте также: 10 000 новобранцев каждые четыре месяца. Пристайко описал, кого для ВСУ обучают британцы

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война вмс флот корабль военная помощь обучение союзники вадим пристайко учебка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 