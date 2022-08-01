Британия готовит для Украины военные корабли. "Не только два", интригует посол в Лондоне

Украинские моряки и офицеры проходят обучение управлению британскими военными кораблями, которые в скором времени будут переданы Военно-Морским Силам Украины. Об этом рассказал Суспильному украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

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Дипломат сообщил, что посещал корабль, который, по его словам, вскоре передадут ВМС: "На нем уже сейчас проходят обучение наши моряки. Они управляют кораблем и его вооружением. Таких кораблей будет несколько".

Посол добавил, что проблематика заключается в том, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Турция закрыла проливы в Черном море для военных кораблей, и потому "наши приоритеты сдвинулись".

"Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении ВМС Ее Величества. Они будут переделаны и обновлены специальным оборудованием, которое нужно нам", – сообщил дипломат.

Однако, добавил Пристайко, для флота Украины готовят "не только два этих корабля": "У них есть больше [кораблей] того же класса, и на имеющихся кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки".

В том же интервью он сказал, что Украина претендует на треть зарубежного имущества бывшего СССР.

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Евгений Пилипенко

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