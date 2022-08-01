10 000 новобранцев каждые четыре месяца. Пристайко описал, кого для ВСУ обучают британцы

Сводный портрет новобранцев Вооруженных Сил Украины, которых берет на четырехмесячное обучение армия Великобритании – нулевой военный опыт, 25–45 лет, добровольцы. Об этом рассказал Суспильному украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

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Он уточнил, что 10 000 бойцов обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

"Кто эти люди? Возраст – примерно от 25 до 45 лет, парни и девушки, старше или младше... Все профессии, которые только можно представить. И, самое интересное, что это все добровольцы", – рассказал дипломат.

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По данным посла, большинство новобранцев не имело до поездки никакой базовой армейской подготовки и образования, "не были в армии даже рядовым, как, например, я был".

"Они копают траншеи, обучаются [владению] оружием, ездят на боевых машинах и полностью экипированы. К слову, все, с чем они там находятся, было передано Украиной", – отметил Пристайко.

Он надеется, что такой пример сотрудничества Украины и страны НАТО подхватят и другие союзники.

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Евгений Пилипенко

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