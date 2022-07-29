Путин в сложном положении, может перейти к плану "Г" – Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что российский диктатор Владимир Путин прогоняет свои войска в Украине "через мясорубку", находится "в очень сложном положении" и "может перейти к следующему плану". Об этом он рассказал в интервью BBC Today и Sky News.

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"Когда я говорю о мясорубке, что они и делают, это то, что они прибегают к своего рода советской тактике, когда массивная российская мясорубка движется очень медленно на несколько метров, а не миль, в сутки, на некоторых участках. И в верхушку мясорубки пихают (и в этом жестокость той системы) военных из беднейших районов России, и национальных меньшинств", – отметил он.

По мнению Уоллеса, Россия – в положении, когда она не достигла своих основных целей, и ее действия привели к "огромным" потерям и жертвам.

"Она определенно не в состоянии оккупировать Украину. Они могут продолжать убивать без разбора и разрушать на ходу, но это не победа", – сказал британский министр.

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Даже с учетом всего этого Путин "не изменил желания оккупировать всю Украину, взять Киев и Одессу", добавил Уоллес. Теперь он может снова попытаться изменить свою стратегию, предположил министр.

"Россияне терпят неудачу на местах во многих областях… Планы Путина "A", "Б" и "В" потерпели неудачу, и он может обратиться к плану "Г", – сказал Уоллес, не уточнив, что это может быть.

Но желания лидера оккупантов расходятся с его возможностями, уточнил глава Минобороны Великобритании – "его армия фактически парализована огромными потерями: более 25 000 погибших, может быть, в два раза больше раненых".

Уоллес убежден: западное дальнобойное оружие "оказывает существенное влияние" на театр военных действий, а россияне действуют со своей армией "примерно на 40–50% боеспособности". Он считает, что атака ВСУ на мосты через Днепр, чтобы отрезать оккупантов на правом берегу от снабжения, "поставила их в очень трудное положение" и оставила россиян "в оборонительной позиции" на юге Украины.

Глава Минобороны страны назвал Россию фашистским государством, и поддержал желание отдельных иностранцев и стран воевать за Украину или поддерживать ее: "Это благородное дело".

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Евгений Пилипенко

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